الإشادات تنهال على طه بنغوزيل بعد تألقه أمام إيران

انهالت الإشادات على الحارس طه بنغوزيل بعدما ساهم في قيادة المنتخب المغربي للتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للفتيان “إندونيسيا 2023”.

وتألق بنغوزيل في الضربات الترجيحية أمام إيران، بعدما تصدى لضربتين، وساهم بذلك في قيادة أشبال الأطلس لتأهل تاريخي إلى ربع نهائي المونديال.

وأشادت الجماهير المغربية بتألق الحارس بنغوزيل في الضربات الترجيحية، بعدما ذكرها بتألق الحارس الأساسي للمنتخب الأول ياسين بونو في مونديال “قطر 2022”.

ومعلوم أن طه بنغوزيل كان قد تألق أيضا مع المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا للفتيان شهر مايو الماضي، حيث ساهم بشكل كبير في بلوغ المونديال.

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