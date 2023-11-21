أشبال الأطلس يتأهلون إلى ربع نهائي مونديال الفتيان

تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم للفتيان بعد فوزه على إيران بالضربات الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بملعب غيلورا بونغ بسورابايا، ضمن لقاءات ثمن النهائي.

وسجل إسماعيل غوليزادي هدف التقدم للمنتخب الإيراني في الدقيقة 72، وأدرك البديل نسيم عزاوزي هدف التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 95.

واحتكم الطرفان إلى الضربات الترجيحية مباشرة بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة على وقع التعادل بهدف لمثله.

وحسم أشبال الأطلس تأهلهم بعد تألق الحارس طه بلغوزيل في الضربات الترجيحية.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى دور الثمن بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط.

وسيلتقي المنتخب المغربي في دور الربع مع منتخب مالي، الذي تأهل على حساب المكسيك.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1