يهم السائقين.. انقطاع مؤقت للطريق الرابطة بين تيط مليل والبيضاء

2023-11-21 / 15:26
0
هبة بريس

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار المداري للدار البيضاء بأنها ستقوم بإنجاز المرحلة الأخيرة من أشغال بناء بدّال الطريق السيار تيط مليل-برشيد، على مستوى النقطة الكيلومترية 75+400، خلال ليلة 22 نونبر 2023 إلى غاية 23 نونبر 2023، وذلك في إطار مشروع تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء.

وحسب بلاغ للشركة، فستعرف حركة السير انقطاعا مؤقتا في كلا الاتجاهين بين بدّالي تيط مليل والدار البيضاء-الميناء، وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشر من ليلة 22 نونبر إلى غاية الساعة السادسة من صباح 23 نونبر 2023.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار القادمين من المحمدية والمتجهين نحو الدار البيضاء:
مغادرة الطريق السيار عبر بدّال تيط مليل؛
سلك الطريق الإقليمية رقم 3310، في اتجاه تيط مليل، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الوطنية رقم 9؛
سلك الطريق الوطنية رقم 9، في اتجاه مديونة، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الإقليمية رقم 3015؛
اتباع الطريق الإقليمية رقم 3015 من أجل الولوج إلى الطريق السيار المداري للدار البيضاء، عبر بدال الدار البيضاء-الميناء.
وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتجهين نحو المحمدية، المرجو :
مغادرة الطريق السيار عبر بدّال الدار البيضاء-الميناء؛
سلك الطريق الإقليمية رقم3015، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الوطنية رقم 9؛
سلك الطريق الوطنية رقم 9، في اتجاه تيط مليل، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الإقليمية رقم3310؛
اتباع الطريق الإقليمية رقم 3310 إلى غاية بدال تيط مليل، من أجل الولوج إلى الطريق السيار المداري للدار البيضاء.

وقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، معربة عن اعتذارها عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة تطوان تودع 25 مهاجرا سريا السجن

محكمة تطوان تودع 25 مهاجرا سريا السجن

2023-11-21 / 15:30
Photo of فضاءات نموذجية لاستقبال المواطنين بولايات أمن البيضاء والرباط والقنيطرة

فضاءات نموذجية لاستقبال المواطنين بولايات أمن البيضاء والرباط والقنيطرة

2023-11-21 / 14:56
Photo of المغاربة يؤيدون تجريم الإفطار جهرا في رمضان

المغاربة يؤيدون تجريم الإفطار جهرا في رمضان

2023-11-21 / 14:17
Photo of إطلاق منصة رقمية لتدبير ملفات معادلة الشهادات الأجنبية بالشهادات الوطنية

إطلاق منصة رقمية لتدبير ملفات معادلة الشهادات الأجنبية بالشهادات…

2023-11-21 / 14:10
Photo of انطلاق عملية “رعاية” لتعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق النائية

انطلاق عملية “رعاية” لتعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق النائية

2023-11-21 / 13:20
Photo of برشيد.. تجمعات سكانية تطالب بثبيت صلاة الجمعة بمسجد دوارهم

برشيد.. تجمعات سكانية تطالب بثبيت صلاة الجمعة بمسجد دوارهم

2023-11-21 / 12:33
Photo of الـCNSS: انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات عن الأبناء

الـCNSS: انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات عن…

2023-11-21 / 11:59
Photo of إدانة موثق سابق متهم باختلاس مليار و124 مليون سنتيم بالحبس سنة نافذة

إدانة موثق سابق متهم باختلاس مليار و124 مليون سنتيم…

2023-11-21 / 11:06
Photo of السلطات تقود حملة لتحرير الملك العمومي.. هدم أشهر سوق بمدينة الدار البيضاء + “فيديو”

السلطات تقود حملة لتحرير الملك العمومي.. هدم أشهر سوق…

2023-11-21 / 11:03
Photo of بالفيديو: أمن البيضاء يعتقل شخصا نصب على 33 ممون حفلات

بالفيديو: أمن البيضاء يعتقل شخصا نصب على 33 ممون…

2023-11-21 / 10:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق