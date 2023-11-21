يهم السائقين.. انقطاع مؤقت للطريق الرابطة بين تيط مليل والبيضاء

هبة بريس

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار المداري للدار البيضاء بأنها ستقوم بإنجاز المرحلة الأخيرة من أشغال بناء بدّال الطريق السيار تيط مليل-برشيد، على مستوى النقطة الكيلومترية 75+400، خلال ليلة 22 نونبر 2023 إلى غاية 23 نونبر 2023، وذلك في إطار مشروع تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء.

وحسب بلاغ للشركة، فستعرف حركة السير انقطاعا مؤقتا في كلا الاتجاهين بين بدّالي تيط مليل والدار البيضاء-الميناء، وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشر من ليلة 22 نونبر إلى غاية الساعة السادسة من صباح 23 نونبر 2023.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار القادمين من المحمدية والمتجهين نحو الدار البيضاء:

مغادرة الطريق السيار عبر بدّال تيط مليل؛

سلك الطريق الإقليمية رقم 3310، في اتجاه تيط مليل، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الوطنية رقم 9؛

سلك الطريق الوطنية رقم 9، في اتجاه مديونة، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الإقليمية رقم 3015؛

اتباع الطريق الإقليمية رقم 3015 من أجل الولوج إلى الطريق السيار المداري للدار البيضاء، عبر بدال الدار البيضاء-الميناء.

وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتجهين نحو المحمدية، المرجو :

مغادرة الطريق السيار عبر بدّال الدار البيضاء-الميناء؛

سلك الطريق الإقليمية رقم3015، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الوطنية رقم 9؛

سلك الطريق الوطنية رقم 9، في اتجاه تيط مليل، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الإقليمية رقم3310؛

اتباع الطريق الإقليمية رقم 3310 إلى غاية بدال تيط مليل، من أجل الولوج إلى الطريق السيار المداري للدار البيضاء.

وقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، معربة عن اعتذارها عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

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