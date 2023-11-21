المغاربة يؤيدون تجريم الإفطار جهرا في رمضان
ع اللطيف بركة - هبة بريس
ويعارضه ما نسبته 40 في المائة من المواطنين المستطلعة آراؤهم.
كشفت نتائج استطلاع حديث أجراه ” المركز المغربي للمواطنة ” بخصوص إنطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية.
وسجلت أرقام الاستطلاع أن 54 في المائة يؤيدون تجريم الإفطار العلني خلال شهر رمضان.
ويعارضه ما نسبته 40 في المائة من المواطنين المستطلعة آراؤهم.
في حين سجل أكبر نسب لتأييد تجريم الإفطار العلني في رمضان في صفوف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و49 سنة، بنسبة 60 في المائة.
الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة من يجاهر بالإفطار في رمضان في مكان عمومي، من دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
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2 تعليقات
ومن قال لكم بأن المغاربة يؤدون تجريم الإفطار في رمضان يا أعداء المواطنين. راه اكويلات السنة كاملة في شرب الكحول يحترمون شهر رمضان. احتراما للمواطنين. والدين. من انتم كل ساعة تخرج لنا جهة بمطلب غريب أين تريدون ان الوصول بهذا المجتمع. فنانة مؤخرا خرجت في فيديوا تدعي انها متزوج وتحب العلاقات مع الرجال خارج الزواج. فنانة أخرى تتابع روتيني اليومي. عن ماذا تبحثون تخريب المجتمع.
واش باغين تنظموا المونديال ولازلت تخوضون في التفاهات.. الدولة يجب أن تكون محايدة و تضمن الحرية للجميع.. اللي فطر باش ضرك أيها المنافق اللي صايم بالجميل..