المغاربة يؤيدون تجريم الإفطار جهرا في رمضان

ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشفت نتائج استطلاع حديث أجراه ” المركز المغربي للمواطنة ” بخصوص إنطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية.

وسجلت أرقام الاستطلاع أن 54 في المائة يؤيدون تجريم الإفطار العلني خلال شهر رمضان.

ويعارضه ما نسبته 40 في المائة من المواطنين المستطلعة آراؤهم.

في حين سجل أكبر نسب لتأييد تجريم الإفطار العلني في رمضان في صفوف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و49 سنة، بنسبة 60 في المائة.

الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة من يجاهر بالإفطار في رمضان في مكان عمومي، من دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0