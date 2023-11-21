أوزين: تصريحات خالد مشعل تحريضٌ صريح على الفتنة
ندد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالتصريحات الأخيرة لقيادي حركة “حماس ” خالد مشعل المتنكرة بشكل صارخ لموقف المغرب، ملكا وشعبا والمؤيد للشعب الفلسطيني ولحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، وهو الموقف المبدئي الثابت الذي عبرت عنه بلادنا في أكثر من مناسبة كان آخرها مؤتمر القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض.
وتساءل أوزين بالقول: “كان على خالد مشعل، الذي يعيش بعيدا عن قصف ومعاناة شعب غزة، أن يكون بجانب هذا الشعب الجبار الصامد تحت الحصار والدمار، عوض أن يزرع بذور الفتنة بين دول وشعوب كانت ولا تزال وفية لفلسطين”.
واعتبر أوزين في تصريح لهبة بريس، تصريحات خالد مشعل في حق بلادنا، علاوة على افتقادها لأدنى شروط اللباقة والأعراف الدبلوماسية، تحريضا مباشرا على الفتنة ومحاولة فرض إملاءات على دولة مستقلة، كانت ولا تزال وستبقي سندا للشعب الفلسطيني بدون قيد أو شرط، محترمة للقرار الفلسطيني المستقل.
وشدد أوزين على أن تصريحات خالد مشعل، تجاهلت الدعم الحقيقي الموجه للمقدسيين ولساكنة غزة، الذي لم يبخل به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من منطلق اضطلاعه بالأمانة التي تحملها كرئيس للجنة القدس، كما قفزت هذه التصريحات على حقيقة أن مناصرة شعب فلسطين هي موقف ملك وشعب.
ونبه أوزين إلى خطورة مثل هذه التصريحات اللامسؤولة التي تعبر عن غايات أجندة خارجة عن سياق القضية الفلسطينية التي بوأها المغرب مكانة الصدارة مع قضية الوحدة الترابية، مؤكدا رفضه لكل الإملاءات مهما كان مصدرها، معتبرا أن مساندة الشعب الفلسطيني مسألة مبدأ آمن به ملك وشعب، وغير خاضع للمساومات والسياقات العابرة والمزايدات ولا يقبل الانحراف عن نبل المرافعة والدفاع عن قضية عادلة يعتبرها المغاربة ملكا وشعبا قضية وجدانية.
وأضاف أوزين أن المملكة المغربية عبرت عن ادانتها الصارخة والرافضة للعدوان العسكري على الشعب الفلسطيني الاعزل والذي ذهب ضحيته اطفال ونساء و شيوخ ابرياء.
25 تعليقات
حري بالسيد اوزين ان يغلق فمه الى الابد… هو ولشكر لو دغيا الى دخول حكومة اخنوش ولو بربع وزير بدون حقيبة لسارعا دون استشارة اعضاء مكتبي حزبيهما…متى نستيقظ يوما فنجد ان ديناصورات الأحزاب : ابن كيران واوزين ولشگر والباقين قد تم الرمي بها الى مزبلة التاريخ ولعنة المغاربة اجمعين ؟؟ الا يستحق هذا البلد ديمقراطية برلمانية حقيقية يمارس فيها الحكم الحقيقي من ينتخبه الشعب وليس فقط من يرضى عنه من يحكم البلد ؟؟ واما خالد مشعل واسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف فهؤلاء رموز الجهاد الذين يعيشون عيشة بسيطة بين فقراء بلدهم المحتل ، ولن تجد منهم من لا يطمح إلى الشهادة في سبيل الله ثم الوطن، وليعد منتقدوهم في التعليقات الى الاخبار الصادقة التي تذكر انهم فقدوا ابناءهم واخوانهم ونساءهم في حروبهم ضد الصهاينة .. واخيرا من كلف اوزين بكراء حنكه في امور هي بعيدة عنه ….للاسف هذا الوطن لن يشم رائحة الديمقراطية مادام أمثال هؤلاء يتصدون الشأن العام وهم بعقلية متخلفة …
ليس هناك أي تحريض. الرجل طيب لم يقل أي شيء يغضبنا. لو لم يكن يكن للمغرب حكومة وشعبا التقدير والاحترام لما وجه إلينا خطابه في هذا الوقت العصيب عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على أعدائهم وأعدائنا أجمعين.
على غالد مشعل العميل ان يلزم حدوده من أعطاه الحق لمخاطبة الشعب المغربي ام انه منشرح بالمسيرة التي قادها من لا يحترمون قرارات المملكة الشريفة وهم من ينهبون خزينتها على السلطات عدم الترخيص لمثل هذه الأعمال التي تشرف المملكة ولماذا لا يتضمن مع المغرب سي خالد ويمجد في البوليزاريو علنا نحن لا ننسى من يسيء إلى المملكة الشريفة او المس بمقدساتها من يؤيد حماس عليه السفر إليهم والسلام والمغاربة ليسوا قطيعا لتقديم مثل الخرفان
كلامه سديد يهدف الى لم الشمل ونصرة القضية (قضية كل مسلم)