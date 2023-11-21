الموت يفجع الفنانة دنيا بوطازوت

2023-11-21 / 14:31
القسم الفني - هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر وفاة جدتها.

ونشرت الفنانة المغربية منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تنعي من خلاله جدتها الراحلة، مناشدة متابعيها الدعاء لها.

وعلقت بوطازوت قائلة :“أسألكم الدعاء لجدتي الحبيبة التي توفيت صباح هذا اليوم جزاكم الله خيرا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفور نشرها خبر الوفاة، تهاطلت عليها تعاليق المواساة و التعازي من طرف أصدقائها المشاهير و كذا محبيها و متابعيها.

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