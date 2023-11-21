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جهة الشرق .. إحداث حوالي 4457 مقاولة

2023-11-21 / 12:54
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هبة بريس - وجدة

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات الجديدة التي تم إحداثها على مستوى جهة الشرق، عند متم شتنبر 2023، بلغ ما مجموعه 4457 مقاولة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 1796 مقاولة، والأشخاص الذاتيين (2661).

وأبرزت أن إقليم الناظور استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 2159 مقاولة محدثة جديدة، تليه وجدة (1131)، وبركان (544)، والدريوش (207)، وتاوريرت (177)، وجرسيف (161) ثم بوعرفة (78).

وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة بحصة بلغت نسبتها %47,79 من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بالخدمات المختلفة (%14,41)، والبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (%14,09)، والصناعات (%8,02)، والنقل (%7,06)، والفنادق والمطاعم (%4,74)، والأنشطة المالية (%1,55)، والفلاحة والصيد (%1,38)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال (%0,96).

وبحسب الشكل القانوني، فإن %63,6 من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (%36)، والشركات مجهولة الاسم (%0,2)، ثم شركات التضامن وشركات أخرى (%0,1).

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع شهر غشت من سنة 2023، فقد تم إحداث حوالي 486 مقاولات جديدة خلال شهر شتنبر على صعيد جهة الشرق، منها 154 مقاولة للأشخاص الاعتباريين، و332 للأشخاص الذاتيين. وتتوزع هذه المقاولات بين الناظور (292)، ووجدة (119)، وبركان (63)، وتاوريرت (25)، والدريوش (25)، وجرسيف (14)، وبوعرفة (8).

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