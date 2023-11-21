الفنانة المصرية سماح زيدان عضو لجنة تحكيم مهرجان الحسيمة

القسم الفني: هبة بريس

تشارك الفنانة سماح زيدان في المهرجان الدولي للفيلم في الحسيمة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة، حيث تستضيف دورة هذه السنة السينما المصرية باعتبارها سينما رائدة في إفريقيا و العالم العربي.

السينما المصرية ضيفة الدورة الـ13

تتميز دورة هذه السنة من المهرجان بتخصيص احتفاء خاص للسينما المصرية من خلال حضور ثلة من السينمائيين المصريين البارزين وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية لهذا البلد الضيف، ويتعلق الأمر بـ”فوتوكوبي” للمخرج تامر عشر، و”مولانا” لمجدي أحمد علي، و”لما بنتولد” لتامر عزت، “عشم” لماجي مرجان، و”هرج ومرج” لنادين خان.

كما تشارك مصر في المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل بفيلم “بحر الماس” للمخرج سيف يوسف.

وتم اختيار السينما المصرية ضيفة للدورة الثالثة باعتبارها أقدم صناعة سينما في إفريقيا و العالم العربي، كما أنها السينما الأكثر انتشارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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