انتخاب رحال المكاوي رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح خلفا لمبديع

هبة بريس - الرباط

انتخب يومه الثلاثاء، الاستقلالي رحال المكاوي، رئيسا جديدا لجماعة الفقيه بن صالح.

وانتخب المكاوي عن حزب الاستقلال رئيسا للجماعة خلفا لمحمد مبديع المعتقل على خلفية متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية.

وتم تنصيب المكاوي رئيسا جديدا لجماعة الفقيه بنصالح، لغياب المرشح التجمعي كمال محفوظ.

هذا وكان جلسة انتخاب رئيس الجماعة قد أجلت لمرتين بسبب غياب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة.

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