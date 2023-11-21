السلطات تقود حملة لتحرير الملك العمومي.. هدم أشهر سوق بمدينة الدار البيضاء + “فيديو”

2023-11-21 / 11:03
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هبة بريس - البيضاء

تقود مصالح السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي.

وفي هذا السياق، عاينت كاميرا هبة بريس، يوم أمس الاثنين، هدم السلطات لسوق شطيبة بمدينة الدار البيضاء.

وهدمت الجرافات عدد من واجهات محلات المأكولات السريعة والمقاهي التي تحتل الملك العمومي بشكل غير قانوني .

كما أمرت عناصر السلطات المحلية، عددا من الباعة الجائلين بإخلاء المكان من العربات المجرورة و”الكراريس” المركونة وسط الشوارع والممرات وتعيق حركة سير المواطنين والمواصلات.

 

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‫4 تعليقات

  2. المرجو من عامل عمالة سيدي البرنوصي والسلطات القائمة على الشأن المحلي بسيدي مومن مقاطعة جوهرة الحدو حدو باقي المقاطعة في محاربة هاته الظاهرة وبالاخص باقامات السعادة حيث الباعة المتحولون والكلام النابي الذي يخدش الحياء والأصوات المتعالية في الصباح الباكر ، المرجو من الباشا وقائد المقاطعة التحرك لرفع الضرر عن الساكنة وعدم غظ الطرف عن ذلك

    1
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  3. لا افهم كيف و متى تم بناء كل هاذا السوق عشوائيا ؟ اين كانت السلطة؟؟
    اثناء الهدم، الا يوجد شخص يعرف ماهي السلامة ؟؟ تاءمبن المكان و اخلاء الجمهور من مكان الهدم؟ الكل يصرخ و يتكلم و يجري و ياءمر و و و و و حتى يمر من تحت الجرافة . و الله امر يضحك و يعبر عن عقليتنا: لا نعرف كيف نسير في المغرب.

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