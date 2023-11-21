بالفيديو: أمن البيضاء يعتقل شخصا نصب على 33 ممون حفلات

هبة بريس - البيضاء

تمكنت العناصر الأمنية بمنطقة درب كبير بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الإثنين من اعتقال شخص متورط في النصب والاحتيال وانتحال صفة.

وحسب تصريح أحد ضحايا المعني بالأمر، فقد قام هذا الأخير بالنصب على حوالي 33 ممونا للحفلات بمدينة الدار البيضاء والمحمدية والنواحي.

ووفق ذات المتحدث، فيعمد المعني بالأمر، الى الاتصال بمموني الحفلات بأرقام هاتفية مختلفة وطلب خدمتهم في جنازة لأحد أفراد عائلته، قبل أن ينصب عليهم بطريقة جهنمية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المعني بالأمر تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة، قبل أن يضعوا شكايات لدى الأمن ضده، ليتم اعتقاله في ظرف زمني وجيز.

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