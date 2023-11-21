بالفيديو: أمن البيضاء يعتقل شخصا نصب على 33 ممون حفلات

2023-11-21 / 10:45
3
هبة بريس - البيضاء

تمكنت العناصر الأمنية بمنطقة درب كبير بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الإثنين من اعتقال شخص متورط في النصب والاحتيال وانتحال صفة.

وحسب تصريح أحد ضحايا المعني بالأمر، فقد قام هذا الأخير بالنصب على حوالي 33 ممونا للحفلات بمدينة الدار البيضاء والمحمدية والنواحي.

ووفق ذات المتحدث، فيعمد المعني بالأمر، الى الاتصال بمموني الحفلات بأرقام هاتفية مختلفة وطلب خدمتهم في جنازة لأحد أفراد عائلته، قبل أن ينصب عليهم بطريقة جهنمية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المعني بالأمر تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة، قبل أن يضعوا شكايات لدى الأمن ضده، ليتم اعتقاله في ظرف زمني وجيز.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “لقجع”من مجلس المستشارين ينفي تصريحات منسوبة إليه “حول رجال التعليم”

“لقجع”من مجلس المستشارين ينفي تصريحات منسوبة إليه “حول رجال…

2023-11-21 / 20:35
Photo of “أطباء مغاربة” يستعدون لتسيير قافلة أدوية إلى غزة

“أطباء مغاربة” يستعدون لتسيير قافلة أدوية إلى غزة

2023-11-21 / 19:57
Photo of برلماني يسائل آيت الطالب بشأن غياب طبيب القلب والشرايين بمستشفى الحسيمة

برلماني يسائل آيت الطالب بشأن غياب طبيب القلب والشرايين…

2023-11-21 / 19:47
Photo of مسؤول : المغرب يضع الانتقال الطاقي في مقدمة أولوياته

مسؤول : المغرب يضع الانتقال الطاقي في مقدمة أولوياته

2023-11-21 / 19:40
Photo of محمد عبد الجليل ..الوزارة بصدد إطلاق دراسة استراتيجية تهمّ تكوين أسطول بحري تجاري

محمد عبد الجليل ..الوزارة بصدد إطلاق دراسة استراتيجية تهمّ…

2023-11-21 / 19:04
Photo of بين “تيط مليل” والدار البيضاء الميناء ..انقطاع مؤقت لحركة السير

بين “تيط مليل” والدار البيضاء الميناء ..انقطاع مؤقت لحركة…

2023-11-21 / 18:32
Photo of “مجلس التعليم” ينبه لتداعيات التوتر بالقطاع

“مجلس التعليم” ينبه لتداعيات التوتر بالقطاع

2023-11-21 / 18:15
Photo of وزير الفلاحة: خصصنا ميزانية 10 مليارات لدعم الفلاحين

وزير الفلاحة: خصصنا ميزانية 10 مليارات لدعم الفلاحين

2023-11-21 / 17:46
Photo of وزير التعليم العالي: “التكوين ماشي هو المدرج.. والكرطونة بوحدها مكافياش”

وزير التعليم العالي: “التكوين ماشي هو المدرج.. والكرطونة بوحدها…

2023-11-21 / 17:16
Photo of زلزال الحوز.. اللجان الاقليمية تواصل زيارتها لمعاينة المنازل موضوع الملتمسات

زلزال الحوز.. اللجان الاقليمية تواصل زيارتها لمعاينة المنازل موضوع…

2023-11-21 / 16:52

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق