بالفيديو: أمن البيضاء يعتقل شخصا نصب على 33 ممون حفلات

2023-11-21 / 10:45
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت العناصر الأمنية بمنطقة درب كبير بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الإثنين من اعتقال شخص متورط في النصب والاحتيال وانتحال صفة.

وحسب تصريح أحد ضحايا المعني بالأمر، فقد قام هذا الأخير بالنصب على حوالي 33 ممونا للحفلات بمدينة الدار البيضاء والمحمدية والنواحي.

ووفق ذات المتحدث، فيعمد المعني بالأمر، الى الاتصال بمموني الحفلات بأرقام هاتفية مختلفة وطلب خدمتهم في جنازة لأحد أفراد عائلته، قبل أن ينصب عليهم بطريقة جهنمية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المعني بالأمر تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة، قبل أن يضعوا شكايات لدى الأمن ضده، ليتم اعتقاله في ظرف زمني وجيز.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الـCNSS: انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات عن الأبناء

الـCNSS: انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات عن…

2023-11-21 / 11:59
Photo of محكمة الرباط تدين موثقا سابقا بالحبس سنة نافذة

محكمة الرباط تدين موثقا سابقا بالحبس سنة نافذة

2023-11-21 / 11:06
Photo of السلطات تقود حملة لتحرير الملك العمومي.. هدم أشهر سوق بمدينة الدار البيضاء + “فيديو”

السلطات تقود حملة لتحرير الملك العمومي.. هدم أشهر سوق…

2023-11-21 / 11:03
Photo of رسميا: فتح سجل لإحصاء ضحايا “زلزال الحوز”

رسميا: فتح سجل لإحصاء ضحايا “زلزال الحوز”

2023-11-21 / 10:05
Photo of طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-21 / 09:03
Photo of “قمة إفريقيا الزرقاء” تشيد ب”الالتزام القوي” للملك لفائدة المحيطات

“قمة إفريقيا الزرقاء” تشيد ب”الالتزام القوي” للملك لفائدة المحيطات

2023-11-20 / 21:50
Photo of لأول مرة .. ابتكار جهاز اتصال لاسلكي متعدد الوسائط تحت الماء

لأول مرة .. ابتكار جهاز اتصال لاسلكي متعدد الوسائط…

2023-11-20 / 20:59
Photo of 4 نقابات أطباء تدعو إلى التبرع لـ”بيت مال القدس”

4 نقابات أطباء تدعو إلى التبرع لـ”بيت مال القدس”

2023-11-20 / 20:14
Photo of أشغال ومجهودات متواصلة لإعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال

أشغال ومجهودات متواصلة لإعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال

2023-11-20 / 18:02
Photo of وزير الفلاحة يعدد إجراءات وزارته للتحكم في أسعار اللحوم

وزير الفلاحة يعدد إجراءات وزارته للتحكم في أسعار اللحوم

2023-11-20 / 17:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق