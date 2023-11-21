2.3 مليار دولار شهريا.. خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة
هبة بريس - وكالات
بلغت خسائر إسرائيل الاقتصادية خلال شهر جرّاء الحرب على غزة أكثر من 2.3 مليار دولار، وفق تقديرات نقلتها صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية.
الصحيفة ذكرت أن التقديرات تشير إلى خسارة الناتج الإسرائيلي خلال العام الجاري بسبب الحرب على غزة بواقع (1,4%)؛ ما يشكل نحو تسعة مليارات شيكل شهريًّا (2.3 مليار دولار).
وأضافت الصحيفة أن هذا يعني أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة (2%) فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى (3.4%).
وأوضحت أن هذه المعطيات ستُطرح، خلال الأسبوع الحالي، على الحكومة الإسرائيلية التي ستلتئم لبلورة إطار للميزانية تتضمن خطة مساعدات.
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8 تعليقات
يجب على الاتحاد الدولي أن يحكم على إسرائيل واعتدائتها المتواصلة في قطاع غزة بالحكم المشدد عليها لأنها تسببت في عدة قتلى وجرحى وتشرد العائلات وووووو وووووووو وغيرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
إسرائيل واعتدائتها المتواصلة ارتكبت عدة جرائم في حق الضحايا الأبرياء المدنيين لهذا يجب ان تحاسب عن هذه الأفعال الإجرامية بدون رحمة ولا شفقة لأنهم لم يرحموا أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
تسببت إسرائيل في عدة خسائر فادحة بشرية ومادية ومعنوية لهذا يجب عليها أن تؤدي الثمن غالي.
خسائر بشرية حدث ولا حرج هل ستعيدهم مرة أخرى ؟؟؟ نطالب باعدامهم كما فعلوا مع اخواننا الفلسطينين في غزة وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
كل ما نطالبه هو انصاف الحق والقانون الدولي المنصف من أجل حماية المدنيين من هذه الجرائم الحرب الفتاكة التي ارتكبتها إسرائيل واعتدائتها المتواصلة مع الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن بلده .
والله هذا منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم من هذه الحرب الفتاكة يجب محاسبتهم على الصغيرة والكبيرة .
هي السبب الرئيسي في انخفاض النمو الاقتصادي كما يقال المثل المغربي (لدار العقوبة يستاهل الذنب) .
نتمنى لها التدهور الاقتصادي لهذا نطالب من الشعب المغربي أن يقوم بمقاطعة جميع منتجاتها كيف ما كانت وانتهى الكلام.