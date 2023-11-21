المنتخب المغربي يستهل تصفيات المونديال بنزال ملغوم أمام تنزانيا

المنتخب المغربي يستهل تصفيات المونديال بمواجهة تنزانيا

2023-11-21 / 10:06
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يستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، يومه الثلاثاء، بمواجهة ملغومة أمام مضيفه تنزانيا على ملعب “بنجامين مكابا” الوطني بدار السلام، برسم الجولة الثانية.

وتعد مباراة تنزانيا هي الأولى للمنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية، بعدما ألغيت المباراة الأولى لأسود الأطلس ضد إريتريا بسبب انسحاب الأخير من التصفيات في آخر لحظة.

وكانت مباريات الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، قد أفرزت صدارة ثنائية، بعد فوز تنزانيا خارج ميدانه (مدينة مراكش) على النيجر (0-1)، وزامبيا على الكونغو بنتيجة (4-2) على ملعب “ماناواسا” بمدينة ندولا الزامبية، إذ بات منتخب تنزانيا يتزعم المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن زامبيا بالرصيد ذاته (3 نقاط)، ثم المنتخب المغربي والكونغولي في المركز الثالث من دون رصيد.

وسيكون المنتخب المغربي مجبرا على تحقيق الفوز في مباراته في ضيافة تنزانيا، من أجل البقاء قريبا من الصدارة، أو اعتلائها، وأيضا بغرض افتتاح التصفيات بأفضل شكل ممكن عبر العودة بكامل نقاط المواجهة، خصوصا أن منتخب زامبيا، الذي يواجه النيجر، يومه الثلاثاء بمراكش، مرشح لتحقيق فوزه الثاني، ما قد يضاعفه رصيده إلى 6 نقاط، في الوقت الذي أعفي الكونغو من هذا الدور بعد انسحاب إريتريا.

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