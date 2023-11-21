رسميا: فتح سجل لإحصاء ضحايا “زلزال الحوز”

2023-11-21 / 10:05
0
هبة بريس

في إطار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، تعلن وزارة الداخلية أنه تبعا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.58.23 بتاريخ 13 أكتوبر 2023، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7240 بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وتم بموجبه إعلان زلزال الحوز الذي عرفته بلادنا يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 واقعة كارثية، فإنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا الزلزال المذكور.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فيحدد القرار المذكور أعلاه لائحة الجماعات الترابية المنكوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التقييد ستستمر إلى غاية 16 يناير 2024 إما مباشرة بالمكاتب المخصصة لهذه الغاية على صعيد القيادات أو الملحقات الإدارية المعنية أو عبر البوابة الإلكترونية: «www.recensementcatastrophes.ma»، وذلك من قبل الضحية نفسها، أو أحد ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية.

وعلى إثر عملية التقييد، سيتسلم المصرح وصل ورقي مؤرخ ومختوم يحمل رقم مرجعي ويثبت هذه العملية. أما في حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية، فسيتم تحميل هذا الوصل إلكترونيا.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الـCNSS: انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات عن الأبناء

الـCNSS: انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات عن…

2023-11-21 / 11:59
Photo of إدانة موثق سابق متهم باختلاس مليار و124 مليون سنتيم بالحبس سنة نافذة

إدانة موثق سابق متهم باختلاس مليار و124 مليون سنتيم…

2023-11-21 / 11:06
Photo of السلطات تقود حملة لتحرير الملك العمومي.. هدم أشهر سوق بمدينة الدار البيضاء + “فيديو”

السلطات تقود حملة لتحرير الملك العمومي.. هدم أشهر سوق…

2023-11-21 / 11:03
Photo of بالفيديو: أمن البيضاء يعتقل شخصا نصب على 33 ممون حفلات

بالفيديو: أمن البيضاء يعتقل شخصا نصب على 33 ممون…

2023-11-21 / 10:45
Photo of طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-21 / 09:03
Photo of “قمة إفريقيا الزرقاء” تشيد ب”الالتزام القوي” للملك لفائدة المحيطات

“قمة إفريقيا الزرقاء” تشيد ب”الالتزام القوي” للملك لفائدة المحيطات

2023-11-20 / 21:50
Photo of لأول مرة .. ابتكار جهاز اتصال لاسلكي متعدد الوسائط تحت الماء

لأول مرة .. ابتكار جهاز اتصال لاسلكي متعدد الوسائط…

2023-11-20 / 20:59
Photo of 4 نقابات أطباء تدعو إلى التبرع لـ”بيت مال القدس”

4 نقابات أطباء تدعو إلى التبرع لـ”بيت مال القدس”

2023-11-20 / 20:14
Photo of أشغال ومجهودات متواصلة لإعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال

أشغال ومجهودات متواصلة لإعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال

2023-11-20 / 18:02
Photo of وزير الفلاحة يعدد إجراءات وزارته للتحكم في أسعار اللحوم

وزير الفلاحة يعدد إجراءات وزارته للتحكم في أسعار اللحوم

2023-11-20 / 17:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق