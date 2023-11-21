اشتوكة ايت باها.. مصرع شخصين في حادثة سير

هبة بريس

لقي شخصين مصرعهما، يوم أمس الاثنين، إثر حادث سير خطير باشتوكة ايت باها.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الحادثة الى اصطدام دراجة نارية بدراجة هوائية، ما أسفر عن وفاة السائقين على الفور.

وفور علمها بالحادث، حلت مصالح السلطات المعنية على عجل بعين المكان، حيت تم نقل جثتي الهالكين وفتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الحادث.

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