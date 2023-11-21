هنية: حماس سلمت ردها للقطريين ونقترب من التوصل لهدنة
هبة بريس - وكالات
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اليوم الثلاثاء أن الحركة “تقترب من التوصل لاتفاق” على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال هنية في رسالة مقتضبة نشرها حساب حماس على تطبيق تلغرام إن “الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.
يأتي ذلك، عقب اتهام الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتهرب من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة “تبادل الأسرى”، والمماطلة في إبرامها.
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9 تعليقات
البحث عن الهدنة بعد ابادة سكان غزة هذه هي عواقب التهور و استبعاد الحكمة و البحث عن الانتصار الكرتوني
نتمنى أن يصلوا إلى حلول مناسبة ترضي جميع من أجل حماية المدنيين من هذه الحرب الفتاكة ومراعاة الأطفال والنساء والشيوخ.
يا حماس ما كفايا حرب ، الصهاينة دمروا قطاع غزة وشردوا أطفال ونساء ومسنين وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
أي هدنة تتحدث عنها بعدما تدمرت عزة وذهبوا منها عدة ضحايا الابرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو من اندلع هذه الحرب الفتاكة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يجب إيقاف النار على الفور وتشديد أقصى عقوبة ممكنة على الصهاينة بدون رحمة ولا شفقة لأنهم لم يرحموا أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
يجب إيجاد حل سلمي مناسب لإنقاذ أبناء عزة مايمكن إنقاذه وهذا هو خير الكلام ما قل ودل.
نطالب نحن الشعوب العربية الإسلامية بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار ومراعاة مشاعر إخواننا الفلسطنين الذين يعانون من القهر والجوع والبرد والقتل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ارجوكم ياعرب يامسلمين تحركوا فورا بوقف إطلاق النار على الفور.
الشعب الفلسطيني يدفع الثمن جراء هذه الحرب الفتاكة الذي لا ذنب له منها والدول العربية الإسلامية لم تحرك ساكنا والاوضاع تزداد يوما بعد .