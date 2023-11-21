طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المرتقب أن تكون السماء غائمة جزئيا مع قطرات متفرقة بمنطقة طنجة والغرب واللوكوس والريف والسايس والمنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية كثيفة بالسهول الأطلسية شمال أسفي، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأطلسين الكبير والمتوسط والواجهة المتوسطية، ورياح رملية بالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و24 درجة بمنطقة سوس وجنوب البلاد وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 09 و15 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالجنوب الشرقي، بينما ستعرف انخفاضا بباقي الأرجاء .

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