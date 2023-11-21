طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.
ومن المرتقب أن تكون السماء غائمة جزئيا مع قطرات متفرقة بمنطقة طنجة والغرب واللوكوس والريف والسايس والمنطقة الشرقية.
وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية كثيفة بالسهول الأطلسية شمال أسفي، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأطلسين الكبير والمتوسط والواجهة المتوسطية، ورياح رملية بالمنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و24 درجة بمنطقة سوس وجنوب البلاد وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 09 و15 درجة في باقي ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالجنوب الشرقي، بينما ستعرف انخفاضا بباقي الأرجاء .
7 تعليقات
اللهم اسقي عبادك الصالحين وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة.
انحباس الأمطار راجع إلى أعمالنا وعدم الإستغفار والدعاء وقراءة القرآن الكريم والتقصير من الزكاة كل هذآ أدى إلى انحباس الأمطار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الفلاح جد ماسة إلى التساقطات المطرية وخاصة الأشجار المثمرة والزيتون والبهائم وكل واحد منا جد ماسة لهذه النعمة العظيمة التي لولها لما انتعشت الحياة.
الفلاح جد ماسة إلى التساقطات المطرية وخاصة الأشجار المثمرة والزيتون والبهائم وكل واحد منا جد ماسة لها لأنها نعمة عظيمة لولها لما انتعشت الحياة.
يجب على المغاربة بالقيام صلاة الاستسقاء طلبا من الله عزوجل نزول المطر نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.
اكثروا من الاستغفار والدعاء عسى ان يرحمنا الله برحمته وينزل علينا الأمطار النافعة.
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والرحمة تتجلى في صفاتنا واخلاقنا استغفروا ربكم والرجوع إليه.