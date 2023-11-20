17 شهيدا في قصف استهدف منزلا وسط قطاع غزة

هبة بريس _ وكالات

استشهد أكثر من 17 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي همجي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت تقارير بان القصف استهدف منزلاً مأهولاً في المخيم.

واستشهد العديد من الموطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الإثنين، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال استهدف منزلا لعائلة “سعود” داخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فيما استشهدت الصحافية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحافية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافوا أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الشاعر، شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مصنع “فومكو” للإسفنج على شارع صلاح الدين شرق غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه

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