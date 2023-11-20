إيطاليا تتأهل رسميا إلى “يورو 2024”

إيطاليا تتأهل رسميا إلى “يورو 2024”

2023-11-20 / 22:46
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تأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائيات “يورو 2024” بعد تعادله أمام نظيره الأوكراني بدون أهداف، مساء اليوم الإثنين، ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وأنهى منتخب “الآتزوري” مرحلة المجموعات في المركز الثاني، ليتأهل بذلك رفقة إنجلترا إلى النهائيات.

وتساوى المنتخبان الإيطالي والأوكراني في عدد النقاط (14 نقطة لكل منتخب)، وحسمت أفضلية الأهداف المسجلة التأهل للمنتخب الإيطالي.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إيطاليا هو حامل لقب آخر نسخة من نهائيات كأس أمم أوروبا.

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