الصليب الأحمر يعلن أن رئيسته التقت اسماعيل هنية في قطر

2023-11-20 / 22:08
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الصليب الأحمر، الإثنين، أن رئيسته سافرت الى قطر حيث التقت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية “لمناقشة مسائل إنسانية تتصل بالنزاع المسلح في اسرائيل وغزة”.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن “الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، وفي شكل منفصل السلطات في دولة قطر”.

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‫3 تعليقات

  1. هد هو السبب في كل اللي تيوقع في غزة و هد الراس الحرباء هو المنافق الكبير اللي جمع الثروات على حساب الفلسطنين من الاملاك نصف غزة البرج و العمارة و المزاريع و المشاريع في توركيا مع اولاده و خوانه و عايش خارج غزة بين قطر و توركيا في النعيم و الرفاهية بالمساعدات للفلسطنين و الشعب المسكين في الخراب و الجحيم الاسرائلي نعلة الله عليه

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  3. وماذا يعمل في قطر ؟؟
    لماذا لا ينزل الى ساحة القتال ليدافع عن بلده بدل اعطاء الاوامر ؟؟؟
    لماذا لا ينزل ابناؤه للقتال كسائر ابناء فلسطين ؟

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