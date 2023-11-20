المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف “قات–ل جورج فلويد”

هبة بريس _ وكالات

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، استئناف ضابط الشرطة الأميركي السابق، ديريك شوفين، المحكوم عليه بالسجن لأكثر من 20 عاما، في قضية مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابولس الأميركية.

وثبت القرار إدانة شوفين بتهمة القتل من الدرجة الثانية، والحكم عليه بالسجن 21عاما، بحسب ما أفادت صحيفة “الغارديان”.

وكانت هيئة الدفاع عن الضابط السابق، طلبت في أكتوبر الماضي، من أعلى محكمة في البلاد النظر في القضية، بدعوى أنه حُرم من محاكمة عادلة في عام 2021 بسبب التحيز في المحاكمة السابقة التي جاءت عقب ضجة كبيرة وتظاهرات على مستوى البلاد نددت بعنصرية الشرطة وقسوتها.

كما اتهم محامو شوفين، هيئة المحلفين بسوء السلوك، وزعموا أنه كان من مصلحتهم إدانة الضابط السابق لتجنب تهديدات بالعنف من الجمهور.

وتعود القضية إلى الـ25 من مايو 2020، عندما جثا شوفين على رقبة فلويد لمدة عشر دقائق تقريبا ولم يكترث بتدخل مارة مذعورين وصرخات الرجل قبل وفاته.

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