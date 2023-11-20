لأول مرة .. ابتكار جهاز اتصال لاسلكي متعدد الوسائط تحت الماء

هبة بريس _ متابعة

أعلن علماء من جامعة سيفاستوبل الروسية، اليوم الاثنين، عن ابتكار أول جهاز اتصال لاسلكي متعدد الوسائط تحت الماء في العالم.

وذكر العلماء، في بيان، أن هذا الجهاز سيمكن من نقل كمية كبيرة من المعلومات بسرعة على مسافة كبيرة، كفحص خطوط الأنابيب تحت الماء، ورسو الغواصات تحت الماء وخدمات أجهزة مراقبة الطقس.

وأوضحوا أن الجهاز يجمع بين قناتي اتصال في وقت واحد صوتية وبصرية، مبرزين أن الغرض منه هو نقل المعلومات غير المتجانسة “القياس عن بعد، والنص من خلال الصوتيات المائية، والمرئية عبر البصريات”.

من جهته، قال قسطنطين كيبكال كبير الباحثين في مختبر الروبوتات بالجامعة، إن الأجهزة المنفصلة للاتصالات الصوتية والبصرية تحت الماء موجودة منذ فترة طويلة، ولكن لم يقم أحد بدمجها في جهاز واحد حتى الآن بطريقة تسمح بتجنب مضاعفة إمدادات الطاقة والتخلص من الكابلات غير الضرورية والعناصر الأخرى.

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