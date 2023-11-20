لأول مرة .. ابتكار جهاز اتصال لاسلكي متعدد الوسائط تحت الماء

2023-11-20 / 20:59
0
هبة بريس _ متابعة

أعلن علماء من جامعة سيفاستوبل الروسية، اليوم الاثنين، عن ابتكار أول جهاز اتصال لاسلكي متعدد الوسائط تحت الماء في العالم.

وذكر العلماء، في بيان، أن هذا الجهاز سيمكن من نقل كمية كبيرة من المعلومات بسرعة على مسافة كبيرة، كفحص خطوط الأنابيب تحت الماء، ورسو الغواصات تحت الماء وخدمات أجهزة مراقبة الطقس.

وأوضحوا أن الجهاز يجمع بين قناتي اتصال في وقت واحد صوتية وبصرية، مبرزين أن الغرض منه هو نقل المعلومات غير المتجانسة “القياس عن بعد، والنص من خلال الصوتيات المائية، والمرئية عبر البصريات”.

من جهته، قال قسطنطين كيبكال كبير الباحثين في مختبر الروبوتات بالجامعة، إن الأجهزة المنفصلة للاتصالات الصوتية والبصرية تحت الماء موجودة منذ فترة طويلة، ولكن لم يقم أحد بدمجها في جهاز واحد حتى الآن بطريقة تسمح بتجنب مضاعفة إمدادات الطاقة والتخلص من الكابلات غير الضرورية والعناصر الأخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “قمة إفريقيا الزرقاء” تشيد ب”الالتزام القوي” للملك لفائدة المحيطات

“قمة إفريقيا الزرقاء” تشيد ب”الالتزام القوي” للملك لفائدة المحيطات

2023-11-20 / 21:50
Photo of 4 نقابات أطباء تدعو إلى التبرع لـ”بيت مال القدس”

4 نقابات أطباء تدعو إلى التبرع لـ”بيت مال القدس”

2023-11-20 / 20:14
Photo of أشغال ومجهودات متواصلة لإعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال

أشغال ومجهودات متواصلة لإعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال

2023-11-20 / 18:02
Photo of وزير الفلاحة يعدد إجراءات وزارته للتحكم في أسعار اللحوم

وزير الفلاحة يعدد إجراءات وزارته للتحكم في أسعار اللحوم

2023-11-20 / 17:18
Photo of وزير الفلاحة: الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة يبلغ 1.7 مليون طن

وزير الفلاحة: الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة يبلغ 1.7…

2023-11-20 / 17:00
Photo of كلميم: نسبة تقدم أشغال بناء سد فاصك تصل إلى 97 %

كلميم: نسبة تقدم أشغال بناء سد فاصك تصل إلى…

2023-11-20 / 14:57
Photo of بنعبد الله: ممارسات الكيان الإسرائيلي مماثلة لجرائم الفاشية والنازية

بنعبد الله: ممارسات الكيان الإسرائيلي مماثلة لجرائم الفاشية والنازية

2023-11-20 / 13:15
Photo of طنجة ..المحكمة الابتدائية ترفض دعوى طرد ساكنة “حومة الشوك”

طنجة ..المحكمة الابتدائية ترفض دعوى طرد ساكنة “حومة الشوك”

2023-11-20 / 13:10
Photo of الـSNRT و”يونيسيف – المغرب” يخلدان اليوم العالمي للطفولة

الـSNRT و”يونيسيف – المغرب” يخلدان اليوم العالمي للطفولة

2023-11-20 / 12:06
Photo of آباء تلامذة البكالوريا: “نفسية وليداتنا محطمة.. ونحمل الوزارة والأساتذة المسؤولية”

آباء تلامذة البكالوريا: “نفسية وليداتنا محطمة.. ونحمل الوزارة والأساتذة…

2023-11-20 / 11:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق