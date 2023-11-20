إسرائيل تستدعي سفيرها من جنوب إفريقيا

2023-11-20 / 20:36
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير الإسرائيلي لدى جنوب إفريقيا من البلاد للتشاور على خلفية التصريحات الأخيرة لسلطات جنوب إفريقيا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: “على خلفية التصريحات الأخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى تل أبيب للتشاور”.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا قرارها بسحب دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور على خلفية العملية العسكرية المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية “من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة”.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ45، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وقالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن كثافة القصف الحالي وقسوته على غزة ليس لها مثيل، مؤكدة توثيقها على نطاق واسع استهتار القوات الإسرائيلية الصارخ بالقانون الدولي الإنساني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف “قات–ل جورج فلويد”

المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف “قات–ل جورج فلويد”

2023-11-20 / 21:41
Photo of السعودية تعيد 177 معتمرا نيجيريا بعد إلغاء تأشيرات دخولهم

السعودية تعيد 177 معتمرا نيجيريا بعد إلغاء تأشيرات دخولهم

2023-11-20 / 21:31
Photo of أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في آخر 72 ساعة

أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في…

2023-11-20 / 18:57
Photo of لجنة أممية : أطفال غزة يق__تلون بوحشية غير مسبوقة

لجنة أممية : أطفال غزة يق__تلون بوحشية غير مسبوقة

2023-11-20 / 18:44
Photo of “حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 13 ألفا و300

“حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 13…

2023-11-20 / 18:21
Photo of إسبانيا.. سانشيز يكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة

إسبانيا.. سانشيز يكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة

2023-11-20 / 15:15
Photo of “غوغل” تعتزم حذف حسابات “Gmail” غير النشطة

“غوغل” تعتزم حذف حسابات “Gmail” غير النشطة

2023-11-20 / 12:49
Photo of تركيا: منع غوتيريش من دخول غزة يعني وضع الأمم المتحدة بسلة المهملات

تركيا: منع غوتيريش من دخول غزة يعني وضع الأمم…

2023-11-20 / 12:12
Photo of الجزائر تقطع إمدادات المواد الغذائية عن تونس و تضع الشعب في مواجهة السلطة

الجزائر تقطع إمدادات المواد الغذائية عن تونس و تضع…

2023-11-20 / 10:55
Photo of فوز المرشح الليبيرالي خافيير ميلي برئاسة الأرجنتين

فوز المرشح الليبيرالي خافيير ميلي برئاسة الأرجنتين

2023-11-20 / 10:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق