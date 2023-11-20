4 نقابات أطباء تدعو إلى التبرع لـ”بيت مال القدس”

هبة بريس _ الرباط

دعت 4 نقابات للأطباء الاثنين، كافة الكوادر الطبية لتقديم تبرعات مادية إلى “وكالة بيت مال القدس”.

جاء ذلك بحسب بيان للنقابات الأربع، وهي: التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان، “بالنظر إلى ما تقوم به الوكالة من مبادرات الدعم الكبيرة الموجهة للقدس خاصة ولفلسطين عامة، مثل الإعمار، والصحة، والتعليم، ومشاريع دعم الأيتام، والأرامل، والمسنين، والأشخاص في وضعية الإعاقة وغيرها”.

وأكد البيان “ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

ودعا البيان المجتمع الدولي للعمل على “فك الحصار وفسح المجال أمام قوافل المساعدات لإيصال الغذاء والماء والدواء للفلسطينيين، وللتكفل بالجرحى والمصابين والمرضى وكل المتضررين”.

.ومنذ 45 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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