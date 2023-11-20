4 نقابات أطباء تدعو إلى التبرع لـ”بيت مال القدس”
دعت 4 نقابات للأطباء الاثنين، كافة الكوادر الطبية لتقديم تبرعات مادية إلى “وكالة بيت مال القدس”.
جاء ذلك بحسب بيان للنقابات الأربع، وهي: التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان، “بالنظر إلى ما تقوم به الوكالة من مبادرات الدعم الكبيرة الموجهة للقدس خاصة ولفلسطين عامة، مثل الإعمار، والصحة، والتعليم، ومشاريع دعم الأيتام، والأرامل، والمسنين، والأشخاص في وضعية الإعاقة وغيرها”.
وأكد البيان “ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
ودعا البيان المجتمع الدولي للعمل على “فك الحصار وفسح المجال أمام قوافل المساعدات لإيصال الغذاء والماء والدواء للفلسطينيين، وللتكفل بالجرحى والمصابين والمرضى وكل المتضررين”.
.ومنذ 45 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
تعليق واحد
هذا اقل أقل واجب بل هو فرض عين على كل مسلم و مسلمة بالمساهمة.
المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص.
نتمنى ان نرى قريبا تفاصيل و كيفية جمع هده التبرعات و سلامة و تأمين المراحل من تجميع إلى التوصيل في ايادي امنة.
شخصيا كنت أنوي الذهاب إلى الحج إخواننا احق بهذا المال.
اللهم يسر الأمور يارب العالمين
اللهم عجل بالفرج و بالنصر المؤيد و بالحرية امين يارب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرآ اللهم انتصر