“عروشي” يجري بأديس أبابا مباحثات مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

2023-11-20 / 19:07
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هبة بريس _ الرباط

أجرى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، اليوم الإثنين بأديس أبابا، مباحثات مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباغانوا.

وركزت المباحثات على السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز دور المؤسسة الإفريقية في سياق مليء بالتحديات التي تواجهها القارة، وكذا دور المملكة المغربية في تعزيز العمل الإفريقي المشترك لصالح القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في قضايا السلم والأمن والتنمية.

كما تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى سبل تعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة داخل المؤسسة الإفريقية، وضرورة ضمان احترام مدونة قواعد السلوك من قبل موظفي مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفقا للقواعد والإجراءات الجاري بها العمل، كشرط أساسي لتعزيز مصداقية المؤسسة الإفريقية.

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