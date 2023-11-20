أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في آخر 72 ساعة

2023-11-20 / 18:57
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هبة بريس _ وكالات

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إن مقاتلي القسام استهدفوا 60 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الأخيرة، منها 10 حاملات جند، وكانت معظم الاستهدافات بقذائف الياسين وعبوات العمل الفدائي.

وأشار أبو عبيدة، في كلمة مسجلة مساء اليوم الاثنين، إلى استمرار الاشتباكات الضارية في كل المحاور، مشيرا إلى تنفيذ عمليات نوعية في محاور تقدم قوات الاحتلال، أسقطت قتلى.

وأوضح: كمين ضد قوات راجلة يوم السبت، واستهدف مقاتلوا القسام بعبوات مضادة للأفرد وأوقعوا فيهم إصابات محققة، كما تم تنفيذ1 عملية أخرى في منطقة شمال غزة، ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين وأصابوها بشكل مباشر، ونزل منها 3 جنود فتم استهدافهم وإردائهم قتلى.

وأشار إلى انتظار مقاتلي القسام قوات النجدة من قوات الاحتلال، واستبكوا معهم بعد وصولهم وأقعوا منهم قتلى، قبل أن يعود مقاتلو القسام بسلام إلى قواعدهعم.

ولفت إلى تنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال التي تهاجم مستشفى الرنتيسي، وتم مهاجمة ناقلة جند في محيط المستشفىة، كما تم مهاجمة مدرسة بجوار المشفى بقذائف التي بي جي، بالإضافة إلى استهداف مركبات جاءت لنجدتهم، بالإضافة إلى قتل 4 جنود إسرائيليين.

وأشار إلى استشهاد أحد مقاتلي القسام في هذه المعركة بعد قصف من طائرات الاحتلال، وعود 24 مقاتلا بسلام، م1ضيفا أنه لا يستبعد مقتل جنود إسرائلييين في القصف الإسرائيلي.

وذكر أن قوات الاحتلال تقصف جوا مركباتهم العسكرية التي يعجزوا عن سحبها من مواقع القتال.

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