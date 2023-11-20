غامبيا تجدد التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء

هبة بريس _ الرباط

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تنغارا، اليوم الاثنين بالرباط، التأكيد على دعم جمهورية غامبيا لمغربية الصحراء.

وجدد الوزير الغامبي، خلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التأكيد على موقف بلاده “الذي لا يعتريه أي غموض” بشأن سيادة المغرب على صحرائه.

وبعد أن ذكر بأن بلاده كانت من أوائل الدول التي افتتحت قنصلية عامة لها في الداخلة، أكد السيد تنغارا أن غامبيا وقفت دوما إلى جانب المملكة المغربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها على صحرائها.

ومن جانب آخر، اغتنم الوزير الغامبي هذه المناسبة للإشادة بالزخم التضامني الرائع الذي أظهره الشعب المغربي خلال زلزال الحوز.

وفي معرض حديثه عن التضامن الفعال الذي برهن عليه الشعب المغربي خلال هذه المحنة، نوه الوزير الغامبي بالتعبئة وراء جلالة الملك على كافة المستويات من أجل تقديم المساعدة للمتضررين ومواجهة تحدي إعادة الإعمار.

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