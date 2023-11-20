غامبيا تجدد التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء

2023-11-20 / 18:06
0
هبة بريس _ الرباط

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تنغارا، اليوم الاثنين بالرباط، التأكيد على دعم جمهورية غامبيا لمغربية الصحراء.

وجدد الوزير الغامبي، خلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التأكيد على موقف بلاده “الذي لا يعتريه أي غموض” بشأن سيادة المغرب على صحرائه.

وبعد أن ذكر بأن بلاده كانت من أوائل الدول التي افتتحت قنصلية عامة لها في الداخلة، أكد السيد تنغارا أن غامبيا وقفت دوما إلى جانب المملكة المغربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها على صحرائها.

ومن جانب آخر، اغتنم الوزير الغامبي هذه المناسبة للإشادة بالزخم التضامني الرائع الذي أظهره الشعب المغربي خلال زلزال الحوز.

وفي معرض حديثه عن التضامن الفعال الذي برهن عليه الشعب المغربي خلال هذه المحنة، نوه الوزير الغامبي بالتعبئة وراء جلالة الملك على كافة المستويات من أجل تقديم المساعدة للمتضررين ومواجهة تحدي إعادة الإعمار.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “عروشي” يجري بأديس أبابا مباحثات مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

“عروشي” يجري بأديس أبابا مباحثات مع نائبة رئيس مفوضية…

2023-11-20 / 19:07
Photo of تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة على طاولة الحكومة

تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة على طاولة…

2023-11-20 / 17:50
Photo of التويزي لـ”هبة بريس”: “نرفض زرع الفتنة بين الأساتذة والأسر.. ونأمل في عودة سريعة للأقسام”

التويزي لـ”هبة بريس”: “نرفض زرع الفتنة بين الأساتذة والأسر..…

2023-11-20 / 16:20
Photo of جودار يبرئ لقجع ويؤكد: “ندافع عن التعليم والمونديال معا”

جودار يبرئ لقجع ويؤكد: “ندافع عن التعليم والمونديال معا”

2023-11-20 / 15:59
Photo of جودار لـ”هبة بريس”: “أعتز بانتمائي لأسرة التعليم.. ونأمل بإيجاد حل مستعجل للأزمة”

جودار لـ”هبة بريس”: “أعتز بانتمائي لأسرة التعليم.. ونأمل بإيجاد…

2023-11-20 / 15:51
Photo of المغرب يشارك في أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا

المغرب يشارك في أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون…

2023-11-20 / 12:21
Photo of التويزي: لا يجب اختزال إصلاح منظومة التعليم في نظام أساسي

التويزي: لا يجب اختزال إصلاح منظومة التعليم في نظام…

2023-11-20 / 11:35
Photo of مباحثات تجمع أخنوش والمستشار الألماني شولتس ببرلين

مباحثات تجمع أخنوش والمستشار الألماني شولتس ببرلين

2023-11-19 / 20:23
Photo of وزير خارجية جزر القمر السابق : حان وقت طرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي

وزير خارجية جزر القمر السابق : حان وقت طرد…

2023-11-18 / 18:43
Photo of حزب الاستقلال بأكادير يوضح أهداف البرنامج الملكي للدعم المباشر” فيديو”

حزب الاستقلال بأكادير يوضح أهداف البرنامج الملكي للدعم المباشر”…

2023-11-18 / 17:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق