أشغال ومجهودات متواصلة لإعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال

هبة بريس

تتقدم الأشغال بشكل متسارع من أجل التنزيل الفعلي لبرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال، إذ شرعت الأسر المستفيدة من الدعم الخاص بإعادة البناء في صرف 20.000 منذ فاتح نونبر الجاري كدفعة أولى على أن يتم صرف باقي دفعات هذا الدعم تدريجيا موازاة مع تقدم أشغال إعادة البناء.

وفي هذا الإطار، تقوم فرق لإدارة الأشغال ولجان إدارية مختصة بمعاينة تقدم الأشغال، إذ تم بالنسبة لكل دوار أو مجموعة من الدواوير، حسب عدد المباني المعنية بعملية إعادة البناء، تعيين فرق لإدارة الأشغال تضم مهندسين معماريين، ومكاتب للدراسات، وطوبوغرافيين علاوة على مختبرات تقنية، وهي الفرق التي ستتكلف بالدراسات المعمارية والتقنية والمساعدة في إعداد ملفات الترخيص.

وبغرض ضمان المزاوجة بين الحفاظ على التراث المعماري للمنطقة واحترام جميع معايير السلامة الخاصة بالبناء، ستتكلف فرق إدارة الأشغال بضمان متابعة الجوانب المعمارية والتقنية للأشغال المنجزة، وذلك في انسجام مع خارطة الطريق التي وضعها برنامج إعادة البناء التأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.

وموازاة مع ذلك، عملت الجماعات الترابية على تسريع عمليات استصدار رخص البناء عبر إنشاء شبابيك وحيدة، حيث تمت دعوة المستفيدين من الدعم الخاص بإعادة البناء إلى ربط الاتصال بفريق إدارة المشروع المتواجد بدوارهم من أجل استكمال ملف الترخيص وإيداعه بالجماعة المعنية.

وتماشيا مع المساعي التي سطرها برنامج إعادة البناء والتأهيل استلهاما من التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي وضعت المواطن في صلب اهتمامها وضمن أولوياتها فالتكاليف المترتبة عن هذه الدراسات وكذلك الرسوم المرتبطة برخص البناء تتحملها الدولة بشكل كامل.

وسعيا إلى توفير كل الدعم والمساعدات الضرورية لضحايا الزلزال، تستمر على مستوى المناطق المتضررة عملية إزالة الأتربة والأنقاض من المخلفات، وتهدف هذه العملية إلى تمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة البناء وكذلك تأهيل المنازل، وهي العملية التي انطلقت اعتبارا من 6 نونبر والتي سبق وأن حددتها لجان الإحصاء (من 18 إلى 30 شتنبر) ثم لجان معالجة الملتمسات (من 17 أكتوبر إلى 16 نونبر).

هذا ويتواصل تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل والذي شمل تقديم مساعدات مالية استعجالية لساكنة المناطق المتضررة تقدر بـ 30 ألف درهم خلال سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى تقديم دعم خاص بإعادة البناء والتأهيل بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا.

وبخصوص المساعدات المالية الاستعجالية فقد تم صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، ابتداء من فاتح نونبر الجاري، وذلك بعد استفادة الأسر المذكورة من الدفعة الأولى من هذه ‏المساعدات الاستعجالية خلال أكتوبر المنصرم. ولقد تم تسخير كافة الإمكانات لمواكبة استمرار إجراءات التنزيل الفعلي لهذا البرنامج في ظروف جيدة للمواطنين وذلك بفضل مجهودات السلطات المحلية وكافة المؤسسات والقطاعات المعنية وانخراط مؤسسات الأداء المعتمدة.

جدير بالذكر، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، شمل أربعة محاور أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.

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