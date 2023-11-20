وزيرة السياحة: فنادق “3 و4 نجوم” بالمغرب أرخص من فنادق أوربا وآسيا

2023-11-20 / 17:53
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هبة بريس - الرباط

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الفنادق من صنف “3 و4 نجوم” في المغرب، أرخص من مثيلتها في أوربا وآسيا.

وقالت عمور في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “درنا دراسات الصيف الماضي وقارننا الأثمنة بالنسبة لنفس المنتوج بين المغرب ودول يتوجه اليها المغرب للسياحة في اوربا وأسيا”.

وأضافت الوزيرة قائلة “3 نجوم في المغرب يعادل 650 فالليلة، في حين فندق 3 نجوم في اوربا وآسيا يعادل بين 900 و1700، أما فندق 4 نجوم فيعادل 1000 درهم لليلة في المغرب، في حين أن مثله يساوي بين 1400 و2220 درهم لليلة في اوربا واسيا”

وأكدت الوزيرة، على أن توجه المغاربة للخارج من أجل السياحة يبرز تطور بلادنا وانفتاحه على الدول الاخرى، والأمر نفسه بالنسبة للدول الأكثر تطورا في السياحة، ولكن، تضيف عمور، هذا لايمنعنا للعمل مع المهنيين لخفض الاثمنة وتشجيع المواطنين على السياحة الداخلية.

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‫14 تعليقات

  1. j’ai pris une chambre à tanger le mois d’août j’ai payé 230 euros et j’ai traversée pour rentrer chez moi en France et j’ai pris une chambre en Espagne et j’ai payé 90 euros vraiment une différence de 140 euros et je vous promet que les hôtels en Espagne sont très propres que les hôtels au Maroc

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  2. Je pense que le ministre fait erreur et combien même les Smic en europe est bien plus élevé que celui du Maroc le prix dun hôtel devrait être 2 fois moins cher que ce lui en espzgne6 ou en france

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  5. هذا غير صحيح بالمرة انا ارى بان الفنادق في المغرب اغلى من بعض الدول في أوروبا .أما آسيا فارخص بكثير عن المغرب لأن الوزيرة لما تسافر لا تقم بالدفع .يدفعون عنها

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  7. الله ينعل اللي ما يحشم و زايداها كدوب، ٣ نجوم في المغرب اغلى من ٤ نجوم في امريكا و اوروبا وًاسيا

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  9. واش من نيتك ا الوزيرة و الله العلي العظيم الفنادق في امريكا ارخص من المغرب اما في آسيا 200 درهم تبات في فندق 4 نجوم و 1000 درهم 5 نجوم مع وجبت الفطور (بيفي)المغرب من اغلى البلدان اما الخدمات في المغرب فحدث ولا حرج ا الوزيرة واقيلا كتسكتي في الفنادق فابور اما حنا و العلي العظيم اسبوع في الشمال هاد الصيف لي فات 15000 درهم بلا مصاريف الطريقا السريع

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  11. الفنادق في اسبانيا احسن وارخص من مثيلتها في المغرب . لهذا جل المغارب يقضون عطلتهم في الخارج . وهذا اصبح معروف عند الجميع

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  14. و لكن ما هو دخل الفرد ما بين اوروبا و المغرب. ما يحصل عليه الاجير المغربي في اليوم بكامله يحصل عليه الاجير في اوروبا في ساعة واحدة اجرة صافية دون احتساب ما يخصم له من فوائد التامين و التقاعد

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