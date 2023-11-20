الركراكي يتلقى قرارا جديدا من “كاف” قبل المشاركة في كأس أفريقيا

سيكون الناخب الوطني وليد الركراكي ملزما بتحديد لائحة من 27 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم.

وفي هذا الصدد، قال إدريس ديالو، رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إن “كاف” قرر زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية للمنتخبات إلى 27 منتخبا بدلا من 23 لاعب.

وسبق للناخب الوطني وليد الركراكي أن اشتكى من تقليص عدد اللاعبين في القائمة النهائية للكان إلى 23 لاعبا، بحكم الحاجة إلى عدة خيارات في جميع المراكز.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره في “كان” بمواجهة تنزانيا يوم 17 يناير، ثم الكونغو الديمقراطية يوم 21 يناير، على أن يواجه زامبيا في المباراة الثالثة يوم 24 يناير.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6