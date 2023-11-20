وزير الفلاحة: الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة يبلغ 1.7 مليون طن

2023-11-20 / 17:00
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أن زراعة الزيتون تغطي 68% من مساحة الاشجار المثمرة في بلادنا وتساهم في توفير أزيد من 50 يوم عمل في السنة، ي ما يعادل 200 منصب قار.

وذكر الصديقي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الإنتاج المتوقع من الزيتون هذه السنة يبلغ 1.7 مليون طن، أي نفس مستوى السنة الماضية، بانخفاض يقدر بـ44 % مقارنة مع سنة 2021 .

وربط الوزير، انخفاض إنتاج الزيتون، باستمرار الجفاف، وموجات الحراراة خلال شهر أبريل “وقت ازهار الأشجار” وكذا موجات البرد “التبروري”.

وللحد من ارتفاع أسعار الزيتون، أكد الوزير على أنه تم إخضاع تصدير الزيتون ومشتقاته للترخيص الى غاية 31 دجنبر 2024.

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تعليق واحد

  1. سيدي الوزير ان أسواق الزيتون سيطر عليها المضاربون الذين يخزنون الزيوت في مستودعاتهم منتظرين بداية السنة المقبلة لتصديرها والمواطن لازال مكتوي بلهيب أسعار فرضت عليه من طرف هؤلاء الذين لايخافون خالقهم وهمهم الوحيد هو تكبير ارصدتهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.

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