وزير الفلاحة: الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة يبلغ 1.7 مليون طن

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أن زراعة الزيتون تغطي 68% من مساحة الاشجار المثمرة في بلادنا وتساهم في توفير أزيد من 50 يوم عمل في السنة، ي ما يعادل 200 منصب قار.

وذكر الصديقي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الإنتاج المتوقع من الزيتون هذه السنة يبلغ 1.7 مليون طن، أي نفس مستوى السنة الماضية، بانخفاض يقدر بـ44 % مقارنة مع سنة 2021 .

وربط الوزير، انخفاض إنتاج الزيتون، باستمرار الجفاف، وموجات الحراراة خلال شهر أبريل “وقت ازهار الأشجار” وكذا موجات البرد “التبروري”.

وللحد من ارتفاع أسعار الزيتون، أكد الوزير على أنه تم إخضاع تصدير الزيتون ومشتقاته للترخيص الى غاية 31 دجنبر 2024.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5