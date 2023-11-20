الجرف الأصفر يتصدر الموانئ المغربية من حيث رواج السلع

هبة بريس

كشف مرصد تنافسية الموانئ المغربية (OCPM) أن ميناء الجرف الأصفر، يتصدر قائمة الموانئ من حيث رواج السلع، مسجلا حجما بقيمة 34 مليون طن سنة 2022، بتراجع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأفاد تقرير للمرصد الذي تديره الوكالة الوطنية للموانئ، أن ميناء الدار البيضاء حل في المرتبة الثانية ب(25,80 مليون طن) ثم ميناء أكادير (6,52 مليون طن).

وبالنسبة لميناء الناظور، فقد ارتفع حجم رواجه إلى 3,8 مليون طن، أي بانخفاض بنسبة 2,3 في المائة، بينما حقق ميناء آسفي رواجا بحجم 5,6 مليون طن، بتراجع نسبته 13,8 في المائة.

وبدوره سجل ميناء العيون، رواجا بحجم 1,8 مليون طن من السلع خلال سنة 2022، بتراجع قدره 15,9 في المائة.

وعموما، شهد نشاط الموانئ خلال سنة 2022 تراجعا بنسبة 4,2 في المائة محققا حجما يصل إلى 87,2 مليون طن مقابل 91 مليون طن قبل سنة. وحسب طبيعة التدفقات، فقد بلغ حجم السلع المستوردة 52,2 مليون طن، بارتفاع نسبته 2,4 في المائة.

وأوضح التقرير أن “التنوع الإيجابي في الواردات يعزى، من جهة، إلى ارتفاع رواج الحبوب (زائد 23,2 في المائة)، والمحروقات (زائد 10 في المائة)، ومن جهة أخرى بانخفاض الواردات من الكبريت (ناقص 8,4 في المائة)، وحمض الكبريتيك (ناقص 39,8 في المائة)، ومنتجات الحديد والفولاذ (ناقص 18,1 في المائة).

ومن حيث القيمة، ارتفعت واردات السلع بنسبة 39,6 في المائة لتبلغ أزيد من 737,72 مليار درهم سنة 2022، مقابل 528,57 مليار درهم سنة 2021. وبالنسبة للصادرات، فقد بلغ حجم السلع 27 مليون طن، بانخفاض نسبته 18,5 في المائة.

وحسب التقرير ذاته، فأنه “باستثناء المنتجات الفوسفاطية، فإن الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة، محققة حجما إضافيا بلغ 885.903 طن، نتيجة ارتفاع رواج الملح (زائد 418,3 في المائة)، والكلنكر (زائد 30,2 في المائة)”، مبرزا أن حجم الصادرات من حيث القيمة، بلغ أكثر من 456,10 مليار درهم سنة 2022، بارتفاع نسبته 29,4 في المائة.

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