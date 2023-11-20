التويزي لـ”هبة بريس”: “نرفض زرع الفتنة بين الأساتذة والأسر.. ونأمل في عودة سريعة للأقسام”

لينى ابروك - هبة بريس

أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، على ضرورة عدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم، في ‏مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وقال التويزي في تصريح ل”هبة بريس”، الاضراب حق دستوري وحركة احتجاجية للتعبير عن عدم الرضى عن عدد من المسائل، والاساتذة يخوضون اضرابا للتعبير عن رفضهم لعدد من المقتضيات التي تضمنها القانون الاساسي.

وشدد التويزي، على أن الحكومة بدورها تجاوبت مع رجال ونساء التعليم، والسيد رئيس الحكومة قام بتشكيل لجنة وزارية للجلوس الى طاولة الحوار مع النقابات والوصول الى حل يرضي كافة الأطراف دون خطوط حمراء.

وأضاف رئيس فريق “البام” بمجلس النواب قائلا “انا رجل تعليم وكنعرف بلي الأستاذ عندو عدد من الصعوبات والاكراهات، رجل التعليم لا يشتغل فقط في القسم لكن يعمل أيضا في منزله، يعني ايلا كيخدم 24 ساعة فالقسم كيخدم نفس الوقت ولا كثر فدارو فتحضير الدروس وتصحيح أوراق الامتحانات” لكن، يسترسل المتحدث ذاته “لا يجب أيضا تبخيس نظرة وجهود الحكومة لإصلاح المنظومة.”

وفي نفس السياق، عبر التويزي، عن رفضه زرع الفتنة بين الأساتذة والأسر قائلا “لن نسمح بزرع الفتنة بين الأساتذة والعائلات واتهامهم ب”رفض تعليم أبنائهم”، مضيفا أن رجال ونساء التعليم فئة لها مطالب وتحتج لايصالها والدفاع عنها.

وناشد التويزي الأساتذة بالقول “أتوجه بكل صدق لوطنية ومصداقية رجال التعليم للعودة إلى أقسامهم، وأتمنى أن يفضي الحوار بين اللجنة الوزارية والنقابات الى حل سريع ومستعجل.

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