التويزي لـ”هبة بريس”: “نرفض زرع الفتنة بين الأساتذة والأسر.. ونأمل في عودة سريعة للأقسام”
أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، على ضرورة عدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم، في مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقال التويزي في تصريح ل”هبة بريس”، الاضراب حق دستوري وحركة احتجاجية للتعبير عن عدم الرضى عن عدد من المسائل، والاساتذة يخوضون اضرابا للتعبير عن رفضهم لعدد من المقتضيات التي تضمنها القانون الاساسي.
وشدد التويزي، على أن الحكومة بدورها تجاوبت مع رجال ونساء التعليم، والسيد رئيس الحكومة قام بتشكيل لجنة وزارية للجلوس الى طاولة الحوار مع النقابات والوصول الى حل يرضي كافة الأطراف دون خطوط حمراء.
وأضاف رئيس فريق “البام” بمجلس النواب قائلا “انا رجل تعليم وكنعرف بلي الأستاذ عندو عدد من الصعوبات والاكراهات، رجل التعليم لا يشتغل فقط في القسم لكن يعمل أيضا في منزله، يعني ايلا كيخدم 24 ساعة فالقسم كيخدم نفس الوقت ولا كثر فدارو فتحضير الدروس وتصحيح أوراق الامتحانات” لكن، يسترسل المتحدث ذاته “لا يجب أيضا تبخيس نظرة وجهود الحكومة لإصلاح المنظومة.”
وفي نفس السياق، عبر التويزي، عن رفضه زرع الفتنة بين الأساتذة والأسر قائلا “لن نسمح بزرع الفتنة بين الأساتذة والعائلات واتهامهم ب”رفض تعليم أبنائهم”، مضيفا أن رجال ونساء التعليم فئة لها مطالب وتحتج لايصالها والدفاع عنها.
وناشد التويزي الأساتذة بالقول “أتوجه بكل صدق لوطنية ومصداقية رجال التعليم للعودة إلى أقسامهم، وأتمنى أن يفضي الحوار بين اللجنة الوزارية والنقابات الى حل سريع ومستعجل.
8 تعليقات
C’est vrai que certains discours essaient, de certaines manières de vouloir entraîner les parents contre le gouvernement ! Un discours biaisé et trompeur de vouloir dire que le gouvernement est responsable de cette situation ! Non , le gouvernement tend sa main au dialogue et à meme forme une commission pour écouter les doléances des enseignants à travers les quatre syndicats ! Ce sont ces memes syndicats qui refusent en fuite en avant en recourant aux grèves !
سيدي حنا أولادنا كضيعوا أمام أعيننا. رآه الحكومة طلبات من رجال ونساء التعليم الجلوس وحل المشاكل لماذا إذن هم يرفضون الرجوع للقسم.
مازالين تاتقولو النقابات النقابات باعو الأستاذ وباعو الحكومة وباعو كل شيء هادوك خاصهوم يقدمو استقالة جماعية الآن خاص الحوار مع التنسيقية هي اللي فالملعب هي اللي عارفة المشاكل والحلول ماعدا هذا غير تخربيق وغادي يبقى هادشي هاكا
من حقك أن تتكلم هكذا لأنك إلى جانب الأجرة ديال الوظيفة هناك مانضة أخرى..
اما رجل للتعليم عندو غير الله
الكرة بيد الحكومة والمطالب واضحة، وأي هدر للزمن المدرسي للتلميذ يبقى على عاتق الحكومة.
أنا أستاذ منذ 24 سنة، لازلت أكتري منزلا، طول خدمتي في هذه المهنة أدفع كل شيء من جيبي من أقلام وأوراق فروض، حتى التلاميذ المعوزين كنت اضطر لشراء أدواتهم من مالي الخاص وأنا لا أمن عليهم بقولي هذا ولكن ليفهم الناس الوضع الذي نعيشه ليس إلا، التكوينات التي نجبر على حضورها كلها ضعيفة وسطحية ومضيعة للوقت والمال، نحضرها بدون تعويض اللهم بعض المرات يكون هناك إطعام يشبه إطعام المشردين والتنقل إلى مكان التكوين سكون على حسابنا الخاص والامتحانات بمهامها كاملة بدون تعويض اللهم تعويض هزيل عن التصحيح تأخذ الدولة ثلثه كضريبة على الدخل… المناهج فارغة طويلة مضنية… لو تكلمت اليوم كله لن أنهي سرد مأساة تمس أبناء الشعب قبل أن تمسنا نحن معشر المدرسين…
ونعم
الرجوع الى الاقسام يتطلب تلبية مطالب رجال ونساء التعليم كفى حوارات أنها مضيعة للوقت