جودار يبرئ لقجع ويؤكد: “ندافع عن التعليم والمونديال معا”

2023-11-20 / 15:59
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لبنى أبروك - هبة بريس

نفى الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، الإشاعة المتداولة بخصوص ربط وزير الميزانية فوزي لقجع، رفع أجور الأساتذة بفرض رسوم شهرية “300 درهم” على التلاميذ.

وأكد جودار في تصريح لهبة بريس، أنه تواصل مع وزير الميزانية فوزي لقجع والذي نفى هذه المغالطة، مشددا على أن الدستور يدافع على مجانية التعليم، ومعبرا عن رفضه لـ”هذه المزايدة التي لا أساس لها من الصحة”.

وعن حملة “تعليم الأجيال قبل المونديال” المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ندافع عن التعليم والمونديال معا.

المونديال، يقول جودار، “حلم المغاربة بتحقيقه وكان تدخل ملكي للوقوف على الملف، و دائما كنا نشارك لتنظيم المونديال، قبل أن نصل لهذه المرحلة، وهذا افتخار لتنظيم هذا الحدث الدولي مع دولتي اسبانيا والبرتغال”، ولكن، يسترسل ذات المتحدث “هذا لا يمنع من ضرورة الاعتناء بأسرة التعليم والأستاذ لأنه محور تقدم المجتمع “.

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‫5 تعليقات

  1. #تعليم_الاجيال_قبل_المونديال
    تعليم_الاجيال_قبل_المونديال
    تعليم_الاجيال_قبل_المونديال

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  3. كرهتونا فالكرة التي كانت شغفنا كرهتونا في المونديال الذي حلما نفتخر بتحقيقه لانكم باختصار عصابة تفكر بمنطق الابتزاز وجمع المال من الطبقات الشعبية الدنيا مقابل التملص الضريبي لشركاتكم العملاقة …قد نقوم بخطوة جريئة بمراسلة الفيفا ولجنة الاخلاقيات لاننا لايمكن القبول بتنظيم المونديال على حساب مستقبل الاجيال…انزعوا نظاراتكم وانظروا الى الواقع ثورة الجياع قادمة

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