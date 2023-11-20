جودار لـ”هبة بريس”: “أعتز بانتمائي لأسرة التعليم.. ونأمل بإيجاد حل مستعجل للأزمة”

2023-11-20 / 15:51
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لبنى أبروك - هبة بريس

علق الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، عن الإضرابات المتتالية لرجال ونساء التعليم احتجاجا على مضامين القانون الأساسي الجديد.

وقال جودار في تصريح لـ”هبة بريس” “أنا أنتمي لأسرة التعليم “أستاذ رياضيات” وأعتز بذلك.. الحكومة تراهن على التعليم وأي مجتمع أردنا أن يتقدم لا بد أن نراهن على التعليم وال ستاذ من الدرجة الاولى لأنه محور هذه العملية”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الدستوري قائلا “اليوم كاين نقاش وعملية مطالب لرجال التعليم وأدعو الجميع الى طاولة الحوار بلا غالب ولا مغلوب، حنا بغينا الغالب يكون هو اصلاح التعليم وإصلاح وضعية رجل التعليم”.

وجدد ذات المتحدث، مناشدته الحكومة ورجال التعليم للجلوس الى طاولة الحوار وإيجاد حل عاجل ومستعجل يرضي كافة الأطراف لحل الأزمة.

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‫2 تعليقات

  1. اين كنت منذ ان بدات الاحتجاجات والاضرابات؟؟؟تريدون الركوب على الأزمات من اجل تلميع صورة حزبكم.لا والله لا انتم ولا نفاياتكم ستنالون منا لاننا اصحاب خق.وما ضاع حق وراءه طالب.

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  2. واش هادي دولة، من 5 أكتوبر وهو يا حسرة العيد العالمي للمدرس والأوضاع متشنجة وهاد الحكومة تتفرج بحالة مكان تا مشكلة، ومين يهدرو يزيدو يغرقوها، وا عتقو ولاد الشعب ونصفو المدرس راه هو حجر الزاوية فإصلاح التعليم يا بنو آدم

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