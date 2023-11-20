العصبة الإحترافية تعاقب الرجاء الرياضي

قررت هيئة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية معاقبة فريق الرجاء الرياضي، على هامش مباراته ضد شباب السوالم، ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وقالت العصبة في بلاغ لها إنها قررت “تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط”.

كما قررت تغريم الفريق الأخضر “مبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط”.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الرجاء الرياضي ضد مضيفه شباب السوالم انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0