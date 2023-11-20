المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ46 لمعرض الكويت للكتاب

هبة بريس

أعلن منظمو معرض الكويت الدولي للكتاب عن فعاليات وأنشطة المعرض في دورته الـ 46 والتي ستقام خلال خلال الفترة من 22 نونبر الجاري، وحتى 2 دجنبر المقبل، بمشاركة 29 دولة منها 18 دولة عربية على رأسها المغرب، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتحدث مدير معرض الكويت الدولي للكتاب خليفة الرباح عن التفاصيل المتعلقة بالمعرض من حيث عدد الأجنحة والتفاصيل التنظيمية قائلا: إن المعرض يقام على أرض المعارض الدولية في ثلاث قاعات بمساحة إجمالية 18 ألف متر، وإن عدد المشاركين 486 دار نشر، منهم 102 بشكل توكيل، 384 دار مشاركة بشكل مباشر”.

وذكر المنظمون أنه تم توفير خدمة الاستعلام الشخصي، وهي تخدم بشكل مباشر الجمهور والزوار، بحيث يتوجهون بشكل مباشر لأي جناح ويستعلمون عن أي دار نشر عن طريق ” QR Code ” المتواجد على دور النشر، وأجنحتها، مبينا أن هذه الخدمة موفرة للجميع.

وأوضحوا أن المعرض طرح مبادرة على الناشرين العرب بتخصيص 3 % من ريع المبيعات لدعم أهالي غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي.

وعمّا إذا تأثرت الدورة الحالية للمعرض بسبب الأحداث الحاصلة في فلسطين، مثل انسحاب بعض دور النشر، وغيرها من الأمور التي تحصل عادة في مثل هذه الفعاليات، أكد المنظمون أن المعرض لم يشهد أي حالة انسحاب على الإطلاق، بل أن الأمور تتم على أحسن ما يرام.

ويتضمن فعاليات الاحتفالية العديد من الأنشطة التفاعلية المبتكرة التي تخلق جسرا بين المؤسسة وجمهور المعرض من كافة الأعمار، وكذلك تمد جسرا بين الذاكرة والمستقبل.

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