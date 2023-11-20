شاكيرا تتجنب السجن بدفع 24 مليون يورو

هبة بريس - القسم الفني

توصلت المطربة العالمية شاكيرا ومكتب المدعي العام الإسباني إلى اتفاق ينهي محاكمة المغنية بتهمة التهرب الضريبي وذلك بعد انطلاق أولى جلساتها في برشلونة، مقابل الإقرار بذنبها ودفع غرامة مالية قيمتها 7.3 مليون يورو، بالإضافة إلى قيمة الضرائب التي تصل إلى 17 مليون يورو، وفق ما أعلن رئيس المحكمة.

وبموجب هذا الاتفاق، يُحكم على المغنية الكولومبية بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ وتُخفف العقوبة إلى غرامة، وعقوبة مالية بمبلغ يعادل 50% من قيمة الاحتيال الضريبي، بحسب ما قال رئيس المحكمة في مستهلّ الجلسة أمام المغنية التي أشارت إلى أنها أقرّت بذنبها وقبلت بالأحكام الصادرة بحقها.

ووصلت النجمة العالمية إلى محكمة برشلونة اليوم الاثنين لحضور الجلسة الأولى من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 14.5 مليون يورو من الدخل المكتسب بين عامي 2012 و 2014.

وسرعان ما أُعلن أن شاكيرا توصلت إلى تسوية، حيث أخبرت الفنانة رئيس المحكمة بأنها قبلت الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المدعين العامين.

وأصرت شاكيرا أنها بريئة، لكنها اتخذت قرارًا “بإنقاذ أطفالها من رؤية والدتهم تضحي برفاهيتها”.

وأضافت “أنا معجبة بشدة بأولئك الذين حاربوا هذا الظلم حتى النهاية، ولكن بالنسبة لي، اليوم، الفوز هو استعادة وقتي مع أطفالي ومواصلة حياتي المهنية”.

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