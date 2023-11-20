البيضاء.. وفاة شخص داخل مركز للحجامة

2023-11-20 / 13:47
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هبة بريس - البيضاء

اهتز حي سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأحد، على وقع وفاة شخص داخل مركز للحجامة والتداوي بالأعشاب.

وحسب شهود عيان، فقد لفظ المعني بالأمر وهو شخص خمسيني، أنفاسه الأخيرة، داخل المركز المذكور توجه له للقيام بحصة حجامة.

وأضاف ذات الشهود، أن العاملين بالمركز اتصلوا بمصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية الذين حلوا على عجل بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات قصد التشريح، كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وفاته.

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