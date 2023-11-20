طنجة ..المحكمة الابتدائية ترفض دعوى طرد ساكنة “حومة الشوك”
هبة بريس - مكتب طنجة
قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح الاثنين، عدم قبول الدعوى التي رفعتها شركة عقارية بإخلاء سكان (حومة الشوك) حي بنكيران بذريعة تملكها للوعاء العقاري المحتضن للحي المذكور.
وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت الثلاثاء الماضي ، تأجيل النطق بالحكم في قضية أرض حي بنكيران بعد دخول الملف للتأمل.
وكشفت هيئة دفاع الساكنة، خلال الجلسة عن تقديم الشركة لوثيقة مزورة للمحكمة، وهو ما اعتبرته بمثابة جناية يعاقب عليها القانون، في وقت قال محمامي الشركة إن الرسم العقاري مطهر ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل النظر في الملف الى جلسة ثالثة، حيث مرت الجلسة الثانية من المحاكمة وسط أجواء مشحونة، بعدما تجمع العشرات من سكان الحي المذكور بمحيط المحكمة الابتدائية، رافعين شعارات مطالبة بإنهاء هذا الملف وإسقاط الدعوى.
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6 تعليقات
بعدما تبين أنها جناية، القضاة ماذا عساهم فاعلون ؟
لا بد من محاكمة هوءلاء الاشخاص الذين يدعون ان الارض في ملكيتهم وهو يزورون الاوراق. هذا تطاول علي حقوق الناس وتلاعب بمصالحهم
يجب التمييز بين عدم قبول الدعوى ورفض الدعوي، فالمعنى ليس واحدا: عدم القبول يعني أن الدعوى ليست سليمة من الناحية الشكلية، أي أنها لم تتوفر فيها جميع الشروط الضرورية ليصدر بشأنها حكم في موضوعها. وفي هذه الحالة يمكن للمدعي أن يصحح الخلل ويقدم الدعوى من جديد. لدى نفس المحكمة. أما رفض الدعوى فإن الأمر يتعلق بحكم يتعلق بموضوع الدعوى ولا يمكن رفعها من جديد لدى نفس المحكمة، بل يمكن استئناف الحكم فيها لدى محكمة الاستئناف. مع تعليل السبب أو الأسباب التي جعلت المدعي يعتبر أن الحكم ليس سليما من الناحية القانونية والقضائية. نسأل الله أن يكون سندا لهؤلاء السكان في الحفاظ على ممتلكاتهم واستعادة راحة البال التي لا شك أنهم فقدوها منذ ظهور هذا البلاء…
جناية أو غير جناية . في المحاكمة الأخيرة سيتم الطرد مع توقيف التنفيذ وسيأتي سينفد مسألة وقت وتهيء الساكنة للأسوأ .
ياك دارو قانون الى شي مجرم دالك دارك ولا ارضك ا فاتت عليها 4 سنين ضربك تران اوا طبقوه في هاد الحالة و لا كيطبق غير على المغاربة المقيمين في الخارج
يجب معاقبة هاد المحتلين الذين يريدون تشريد العائلات المغربية