طنجة ..المحكمة الابتدائية ترفض دعوى طرد ساكنة “حومة الشوك”

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح الاثنين، عدم قبول الدعوى التي رفعتها شركة عقارية بإخلاء سكان (حومة الشوك) حي بنكيران بذريعة تملكها للوعاء العقاري المحتضن للحي المذكور.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت الثلاثاء الماضي ، تأجيل النطق بالحكم في قضية أرض حي بنكيران بعد دخول الملف للتأمل.

وكشفت هيئة دفاع الساكنة، خلال الجلسة عن تقديم الشركة لوثيقة مزورة للمحكمة، وهو ما اعتبرته بمثابة جناية يعاقب عليها القانون، في وقت قال محمامي الشركة إن الرسم العقاري مطهر ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل النظر في الملف الى جلسة ثالثة، حيث مرت الجلسة الثانية من المحاكمة وسط أجواء مشحونة، بعدما تجمع العشرات من سكان الحي المذكور بمحيط المحكمة الابتدائية، رافعين شعارات مطالبة بإنهاء هذا الملف وإسقاط الدعوى.

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