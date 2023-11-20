بنعبد الله: ممارسات الكيان الإسرائيلي مماثلة لجرائم الفاشية والنازية

2023-11-20 / 13:15
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هبة بريس _ الرباط

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل جماعي يفوق طاقاتنا على التحمل، حيث أصبحت كل الكلمات عاجزة عن وصف فظاعة ما يقع في غزة على يد جيش الاحتلال.

جاء ذلك في كلمة لبنعبد الله خلال “مهرجان خطابي” نظمه حزب العدالة والتنمية دعما لغزة وفلسطين، الأحد 19 نونبر 2023 بالرباط.

وذكر المتحدث ذاته أننا أمام هجوم وحشي وتهجير قسري وعدوان همجي للكيان الصهيوني على الفلسطينيين، معتبرا أن ممارسات هذا الكيان مماثلة في طبيعتها وفظاعتها لجرائم الفاشية والنازية.

وتابع: “إننا اليوم أمام مأساة إنسانية مرعبة، بكل المقاييس”، مضيفا، نحن أمام مشاهد مؤلمة، عنوانها القتل والدمار، بما فيها المستشفيات والمدارس التي تحولت إلى مقابر جماعية، مع ارتقاء آلاف الشهداء، أغلبهم من النساء والأطفال والرضع والأبرياء، والذين لم يترك الاحتلال الفرصة حتى لدفنهم.

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‫2 تعليقات

  1. الشعارات كعادتكم لن تحققوا اي شيئ.الركوب على ورقة فليسطين. زيادة المشكل الفلسطيني الإسرائيلي صعب حله. على المسؤولين العرب ام غير العرب.

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