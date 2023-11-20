رحيل الإعلامي محمد بن ددوش عن عمر يناهز 94 سنة

2023-11-20 / 12:46
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هبة بريس _ متابعة

توفي اليوم الاثنين 20 نونبر، الإعلامي المغربي محمد بن ددوش، عن عمر يناهز 94 سنة، وهو واحد من الذين وضعوا اللبنات الأولى في الحقل السمعي البصري بالمغرب، ومن الشخصيات التي أثرت في الحقل الإعلامي المغربي سواء على مستوى التلفزيون أو الإذاعة.

ازداد الراحل سنة 1929 بمدينة تلمسان بالجزائر، وعمل الراحل محمد بن ددوش، سنوات طويلة في المجال الصحافي، عاصر خلالها أجيالا مختلفة، ووثق الأحداث والتحولات السياسية الكبرى التي عرفها المغرب في كتاب اختار له عنوان “رحلة حياتي مع الميكروفون”.

درس الفقيد محمد بن ددوش بجامعة القرويين بفاس والتحق بالإذاعة المغربية سنة 1952.

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