أغنية لأطفال إسرائيليين تحرض على “الإبادة الجماعية” في غزة ( فيديو )

هبة بريس _ متابعة

نشرت وسائل إعلام عبرية أغنية لأطفال إسرائيليين يبعثون برسالة تحمل دعوة صريحة للقتل والتدمير وبث الكراهية، في الوقت الذي تعلو فيه أصوات التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وتتضمن كلمات الأغنية التي تحمل عنوان “نحن أبناء جيل النصر” العديد من الدعوات الصريحة للقتل والتدمير والإبادة الجماعية، ومن بينها “على شاطئ غزة يحل ليل الخريف.. والطائرات تقصف وتدمر.. هناك الجيش يتخطى الخطوط للقضاء على الصليب المعكوف”.

وتابعت الأغنية: “سنة أخرى.. لن يكون هناك شيء، وسنعود بأمان لبيوتنا، في غضون عام.. سنفني الجميع وسنعود لحرث حقولنا”، مستطردة “الحب المقدس بالدم.. سوف يعود ليزدهر بيننا”، متابعة: “لن نصمت.. وسنري للعالم كيف سندمر أعداءنا اليوم”.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” الأغنية، ولكن سرعان ما حذفت المقطع من حسابها على منصة “إكس”.

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