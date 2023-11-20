تركيا: منع غوتيريش من دخول غزة يعني وضع الأمم المتحدة بسلة المهملات

2023-11-20 / 12:12
1
هبة بريس - وكالات

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن عدم السماح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، يعد بمثابة إعلان صريح بأن المنظمة (الأمم المتحدة) قد مُزّقت ورُميت في سلة المهملات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الاثنين، في الاجتماع التاسع لرؤساء برلمانات مجموعة “ميكتا” بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأشار قورتولموش إلى أن المنصات المتعددة الأطراف توفر نتائج لحل مشاكل العالم، ويتعين زيادة قوة هذه المنصات وإيجاد حلول للمشاكل العالمية من خلال تبادل الأفكار.

وذكر أن النظام العالمي الحالي غير فعال في حل المشاكل القائمة، وأن الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ستؤدي إلى أزمات عالمية جديدة وتمهد الطريق لصراعات جديدة.

وتابع: “إذا لم يكن من الممكن إنهاء هذا القمع ضد الفلسطينيين في الشرق الأوسط، وإذا امتدت هذه الحرب إلى البلدان المحيطة، فإنني أخشى أن تشعل فتيل صراع عالمي يمهد البنية التحتية للحرب الكبرى الثالثة. ولهذا السبب يتعين علينا طرح هيكل سياسي جديد في النظام العالمي وإنشاء نظام جديد يقوم على السلام والمساواة”.

وأكد على أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي إعلان وقف عاجل وفعال لإطلاق النار لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، وإرسال احتياجات السكان الأساسية بشكل عاجل، وخاصة الإمدادات الطبية في المستشفيات.

وأشار قورتولموش إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد مركز التوازن العالمي، وأن هذه المنطقة هي بوابة السلام العالمي، ومفتاح هذه البوابة هو حل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن العالم يمر بفترة يشهد فيها أشد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأنه يواجه في وقت واحد العديد من الأزمات المختلفة، وخاصة التلوث البيئي وتغير المناخ والصراعات والاحتلال والاقتتال الداخلي وموجات الهجرة وأزمات الطاقة والغذاء والمياه.

وأضاف أن البيئة التنافسية التي زادت بسبب هذه الأزمات، قد وضعت العالم في حالة اضطراب أكبر مما شهده منذ سنوات عديدة.

وتابع: “بالتوازي مع هذا، من الواضح أن الفيروسات الاجتماعية الجديدة مثل العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام قد أثرت على العالم، وخاصة العالم الغربي”.

ولفت إلى أن الهجرة غير النظامية حوّلت البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للاجئين، مشددا على ضرورة إقامة نظام عالمي جديد يقوم على العدالة، وليس على هرمية السلطة.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 17 شهيدا في قصف استهدف منزلا وسط قطاع غزة

17 شهيدا في قصف استهدف منزلا وسط قطاع غزة

2023-11-20 / 23:34
Photo of فرنسا.. اليونيسف تحذر من الوضع المقلق لحقوق أطفال ما وراء البحار

فرنسا.. اليونيسف تحذر من الوضع المقلق لحقوق أطفال ما…

2023-11-20 / 22:42
Photo of الصليب الأحمر يعلن أن رئيسته التقت اسماعيل هنية في قطر

الصليب الأحمر يعلن أن رئيسته التقت اسماعيل هنية في…

2023-11-20 / 22:08
Photo of المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف “قات–ل جورج فلويد”

المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف “قات–ل جورج فلويد”

2023-11-20 / 21:41
Photo of السعودية تعيد 177 معتمرا نيجيريا بعد إلغاء تأشيرات دخولهم

السعودية تعيد 177 معتمرا نيجيريا بعد إلغاء تأشيرات دخولهم

2023-11-20 / 21:31
Photo of إسرائيل تستدعي سفيرها من جنوب إفريقيا

إسرائيل تستدعي سفيرها من جنوب إفريقيا

2023-11-20 / 20:36
Photo of أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في آخر 72 ساعة

أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في…

2023-11-20 / 18:57
Photo of لجنة أممية : أطفال غزة يق__تلون بوحشية غير مسبوقة

لجنة أممية : أطفال غزة يق__تلون بوحشية غير مسبوقة

2023-11-20 / 18:44
Photo of “حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 13 ألفا و300

“حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 13…

2023-11-20 / 18:21
Photo of إسبانيا.. سانشيز يكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة

إسبانيا.. سانشيز يكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة

2023-11-20 / 15:15

تعليق واحد

  1. الهيمن الصهيونية كبتت افواه المنضمات والهيات الحقوقية وماهو ضور الامام المتحدة ومنضمات حقوق الانسان والجامعة الخربية كل هاته تهاب وترتعش من الصهيونية العالمية الانهم بارعين في صناعت الضرمة وبارعين في تحضير الملفات لكل منتسول له نفسه ان ينطق بكلمت الحق سوائا كان رئيسااوزير اوحتى امير دولت ما
    متحكمين في الاعلام العلمي والاقتصض والسياسة الصهاينة فوق كل قنون الحل الوحيد هو ان يسحب العرب مقاعدهم من كل هاته المنضمات تخدم مصلحت الدولة المهيمن على العلام رحم الله ابرياء غزاة والشفاء اللمرضا وان الله يمهل ولايهمل

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق