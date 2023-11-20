الركراكي: “مواجهة تنزانيا لن تكون سهلة.. ولم أحسم بعد في التشكيلة”

قال الناخب الوطني وليد الركراكي بأن مباراة الغد أمام تانزانيا لن تكون سهلة كما يتخيلها البعض، حيث أكد أن الخصم متحفز فوق العادة لمواجهة “أسود الأطلس”، وبالتالي فالمأمورية لن تكون هينة.

وأضاف الركراكي في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الغد والتي تجرى لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، أنه ما زال لم يستقر بعد على التشكيلة التي سيعتمدها في مباراة الغد أمام تنزانيا.

واستطرد قائلا:“ استعدنا بعض اللاعبين، وهناك أسماء أخرى ما زالت مصابة… لم أحسم بعد في التشكيلة لكنني واثق من أن جميع اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة سيبلون البلاء الحسن لتحقيق نتيجة إيجابية في إفتتاح التصفيات”.

وشدد الركراكي إن طريق الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 مازال طويلا، مردفا“ أولى المحطات هي مواجهة تنزانيا، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل التصفيات والمواصلة على المنوال نفسه لإنهاء هذه المرحلة في صدارة المجموعة”

وختم حديثه بالقول: “أن نفوز غدا لا يعني أننا سنذهب إلى المونديال، والعكس صحيح”.

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