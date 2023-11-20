آباء تلامذة البكالوريا: “نفسية وليداتنا محطمة.. ونحمل الوزارة والأساتذة المسؤولية”
هبة بريس - الرباط
دق آباء وأولياء أمور تلاميذ البكالوريا، ناقوس الخطر، بسبب الوضع النفسي الصعب لأبنائهم إثر الإضرابات المتتالية لرجال ونساء التعليم.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من أباء وأولياء تلامذة الأولى والثانية بكالوريا، على أن أبناءهم يعانون من وضع نفسي خطير جراء اضرابات الأساتذة وهدر الزمن المدرسي.
وذكر أباء التلاميذ في اتصال مع هبة بريس، أن أبناؤهم يشتكون بشكل متواصل من هدر الزمن المدرسي، وعدم تمكنهم المشي قدما في المقرر الدراسي وإجراء الامتحانات رغم قرب نهاية الدورة الأولى.
وشدد المتحدثون، على أن أبناءهم يواجهون سنة دراسية صعبة بسبب اضرابات الأساتذة من جهة، والامتحانات الجهوية والوطنية من جهة أخرى، محملين الوزارة والأساتذة مسؤولية هذا التعثر بسبب تعمد الطرفين الاستمرار في مسلسل شد الحبل وترك التلميذ ضحية.
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18 تعليقات
استعمال أبناءنا رهائن. والوزارة تتفرج قمة الاستهتار الوقاحة.
Les élèves de la deuxième année bac ont raison de se soucier de leur avenir ! Ce bras de fer entre le gouvernement et les syndicats devient un feuilleton de mauvais goût , le permis trimestre touche à sa fin et ce sera très difficile de récupérer le temps perdu ! Ces succession de grèves ont des conséquences considérables sur le niveau des élèves et il n’y aura pas d’égalité des chances entre le public et le privé !
باش تعرفو هاد التعليم اش ربا لينا جيل ديال الأساتذة الانانيين لاتهمهم مصلحة الاخر
نرجو من مولانا جلالة الملك إنقاذ أبناءنا من كثرة الإضرابات. حفظك الله ورعاك وسدد خطاك.
وهل الأساتذة هم من المسؤولون عن قطاع التعليم هل هم من يضع الميزانيات وسياسات وخطط قطاع التعليم هل هم من قام بصياغة “نظام المآسي” المجحف، ورغم عبرنا عن استعدادنا للعودة إلى الأقسام شريطة سحب ذلك النظام المشؤوم وتعويض الحصص الفائتة…ولكن لاحياة لمن تنادي
الوزارة الوصية على القطاع ومعها الحكومة الحالية هما من يتحملان هذر الزمن المدرسي لتلاميذتنا…. وآش الاساتذة طالبين سحب النظام الاساسي لأنه مجحف ويكرس العبودية والظلم… إذا كان هذا النظام هو من خلق المشكل لماذا لم تتنازل الوزارة… الاساتذة والاستادات تنازلوا كثيرأ فاصبحوا فقراء
ابناء الامم في العالم باسره تسير في التعليم والتحصيل العلمي منذ بداية الموسم الدراسي مهما كانت الظروف المحيطة، للنهوض باوطانها وابناء الامة المغربية في السجون ومعلميها في الشوارع والمقاهي ومسؤوليها في عالم اخر. حسبنا الله ونعم الوكيل.
قلوبنا مع أجيال الغد
يبقى دائما التلميذ ضحية
الوزارة هي المسؤولة الوحيدة عن الهدر المدرسي و ما عليها الا سحب النظام الاساسي غير العادل و غير المنصف. و الاساتذة ايضا هم ضحايا الوزارة و الاستاذ ليس عبدا ماورا لاي ظكان حين تداس كرامته.
الاساتذة استغلو التلاميذ و هذه جناية
ما هي الحلول التي قدمتها الوزارة لكي يتوقف الأساتذة عن الإضراب،
يجب على الأساتذة الدين يدرسون سنة الباكلوريا أن ينظروا لوضعية التلاميذ ومستقبلهم الدراسي وان الآباء هم من يطلبوا منهم هذا وإن هذه التضحية في هذه الظروف ستحسب لهم كجنود الخفاء وان مطالبهم لن تقف في حال تتبع دراسة هؤلاء التلاميذ الأبرياء
التلميذ و الأستاذ ضحايا و المسؤول الوحيد عن الأزمة هو وزير التربية و الرياضة و حزب أخنوش.
سالوا ميركل رئيسة الوزراء المانيا سابقا لماذا تهتم دولة ألمانيا بالتعليم قالت لأن ضريبة الجهل باهضة
اطلب من الاباء احترام الأساتذة. فابناؤنا يدرسون عندهم و لا نريد ان تتشنج العلاقة معهم. هم ايضا ضحايا هاته الحكومة المحكومة من البنك الدولي. يجب على الاباء أن يكونوا اذكياء.
يا لكلاب ،كلكم مشاركين في الجريمة قبح الله سعيكم
الوزارة يحكمها وزير داخلية يضن الاطفال متل رجال الأمن تداريب مخابرات كيف يعقل رجل مخابرات يسير تعليم هم عاملين اضراب أنتم معاملتهم بالمتل المقاطعة كل لباس وأمهات التلاميذ يشتغلون في ميدان متل طاكسي بائع الكل يقاطع هيأة التعليم ولو بالتحية لا تلقو عليه حتى التحية قاطعيهم منهم جرابانين هاذا هوا الحل وسوف ترون حتى لو مات رجل أو امرأة تعليم لا أزارو أو عزاء